Miss America : l'officier de l'US Air Force Madison Marsh couronnée Miss América 2024

Sous-lieutenant dans l’armée de l’air américaine, et étudiante à Harvard, Madison Marsh, 22 ans, a ce dimanche remporté le titre de Miss America 2024. La représentante du Colorado est le premier officier de l'armée de l'air en service actif à se voir remettre la couronne du concours.

L'officier de l'US Air Force Madison Marsh est devenu la nouvelle Miss Amérique. Âgée de 22 ans, elle a été couronnée au concours de beauté ce dimanche à Orlando. Elle représentait le Colorado.

«Vous pouvez tout réaliser. Il n'y a pas de limite et la seule personne qui vous arrête, c'est vous», a déclaré la jeune femme dans une interview partagée dans une story Instagram.

Sous-lieutenant de l'US Air Force, Madison Marsh est le premier officier en service actif de l'Air Force à recevoir le titre. Elle succède à Grace Stanke du Wisconsin, qui était Miss America 2023.

L'US Air Force a célébré la victoire de la pilote, qui avait obtenu son brevet à l’âge de 16 ans, avec un message sur X (anciennement Twitter).

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW — U.S. Air Force (@usairforce) January 15, 2024

En parallèle de ses obligations militaires, Madison Marsh étudie à Harvard où elle vient notamment d’achever des recherches en matière d’usage de l'intelligence artificielle dans la détection des cancers du pancréas.

Madison Marsh est très impliquée dans la lutte contre le cancer, une maladie dont a souffert sa propre mère.



Selon le New York Post, elle a déclaré à propos de son envie de participer au concours Miss America : «C'est une expérience formidable de réunir les deux côtés de ce que préfère dans la vie et, espérons-le, de faire une différence pour que les autres puissent réaliser qu'il n'est pas nécessaire de se limiter. Dans l'armée, il s'agit d'un espace ouvert où l'on peut vraiment diriger de la manière que l'on souhaite diriger – dans et hors de l'uniforme. J'avais l'impression que les concours, et en particulier gagner Miss Colorado, étaient un moyen d'illustrer cela et de donner le ton pour aider les autres à se sentir plus à l'aise pour trouver ce qui compte le plus pour elles.»