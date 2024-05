Tom Holland sur scène : Zendaya présente pour soutenir son compagnon à la première de la pièce «Romeo et Juliette»

Zendaya était présente pour la première de Roméo et Juliette, à Londres, dans laquelle joue son petit ami Tom Holland.

La star de Spider-Man n'avait pas foulé les planches depuis «Billy Elliot the Musical» au Victoria Palace, spectacle lancé en 2008 alors qu’il avait 12 ans. Tom Holland était sur la scène du Duke of York's Theatre dans le West End de Londres ce 23 mai, pour la première d’une version contemporaine de la pièce «Romeo et Juliette».

Si la critique se montre partagée, l’acteur a pu compter sur le soutien de sa plus grande fan, Zendaya, arrivée trente minutes avant le début de la représentation, comme le rapporte Deadline, dont une vidéo la montre sortant discrètement d’une voiture pour se faufiler en catimini dans les coulisses.

La star de la série «Euphoria», 27 ans, portait une robe shakespearienne noire d'Andreas Kronthaler pour la collection de prêt-à-porter printemps 2023, de Vivienne Westwood

Zendaya arriving to watch Tom Holland’s ‘Romeo & Juliet’ show on opening night.



pic.twitter.com/AVn6xpGK5i — Pop Base (@PopBase) May 23, 2024

Après la représentation, le couple a été vu marchant main dans la main et souriant alors qu'ils sortaient du théâtre, mais, afin sûrement de ne pas être assaillie par les paparazzi, et laisser toute la lumière à son compagnon, l’actrice s’est rapidement faufilée dans la voiture qui les attendait, tandis que Tom Holland saluait ses fans avec un petit discours sur le trottoir, leur disant à quel point il était ravi qu'ils aient attendu pour le saluer.

Tom Holland embraces Francesca Amewudah-Rivers on the stage of the Duke of York’s Theatre when the official opening night performance of ‘Romeo & Juliet’ ended. Show was greeted with a standing ovation and cheers from an audience that included Holland’s partner Zendaya pic.twitter.com/oVnQGFhYI7 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 23, 2024

Depuis leur rencontre en 2016 sur le tournage des films «Spider-Man», l’acteur britannique et la star de «Challengers» sont restés assez discrets sur leur vie privée. Bien que lui et Zendaya continuent d'avoir des carrières bien remplies, une source a récemment déclaré à People qu’«ils sont fiers des succès de chacun et se soutiennent totalement». «C’est un plus dans leur relation, qui les rend égaux», a déclaré la source. «Ils se soucient chacun de l'autre. Ce n'est pas un cas où l'un se soucie et l'autre moins. Ce sont des gens formidables et ils sont là pour le meilleur et pour le pire. Aussi occupés qu'ils soient, c'est super important.»

Tom Holland greets fans waiting by stage door of Duke of York’s Theatre following opening night of ‘Romeo & Juliet’ as Zendaya makes her way into their waiting car pic.twitter.com/qy4Ic8ix0Z — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 23, 2024

Dans cette nouvelle adaptation du classique de Shakespeare, Tom Holland donne la réplique à Francesca Amewudah-Rivers et incarne Romeo. Sa participation avait été annoncé en février, et le metteur en scène Jamie Lloyd avait partagé son enthousiasme.

«Tom Holland est l'un des jeunes acteurs les plus grands et les plus excitants au monde. C'est un honneur de l'accueillir à nouveau dans le West End», pouvait-on lire dans le communiqué.