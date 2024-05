Versailles : sport, culture, art... Voici 4 idées de sorties pour l'arrivée des beaux jours

Depuis son arrivée, le printemps n’a fait que prendre des allures automnales, voire parfois hivernales. Mais avec les beaux jours qui s'affirment, Versailles propose un programme riche, le but étant de séduire les Franciliens avant l’arrivée des JO 2024, dont deux épreuves auront lieu dans la ville royale.

Des activités pour redécouvrir la beauté et la grandeur de la France. Après plusieurs semaines de pluies, d’orages et d’inondations, les beaux jours devraient être de retour à partir de la semaine prochaine. Et le mercure devrait grimper, atteignant au moins 25 °C en Île-de-France. Un soleil lumineux et un ciel bleu qui vont forcément favoriser les sorties entre amis, en amoureux ou en famille.

Et pour bien fêter le retour du beau temps, la Ville de Versailles a concocté une programmation afin de séduire les Franciliens, quelques semaines avant le début officiel des JO de Paris 2024. L’occasion de redécouvrir la grandeur et la beauté de cette ville royale.

Le Mois Molière

Qui dit retour du soleil, dit forcément doceurs des soirées. Et c’est avec la culture que la Ville de Versailles compte les occuper, avec la 28e édition du «Mois Molière», qui se déroule du 1er au 30 juin.

Comme son nom l’indique, ces spectacles rendent hommage à Molière. Ce dernier «nous a en effet montré la voie : plus le monde se déchire, plus le théâtre doit nous inviter à réfléchir et à soigner nos esprits inquiets par l’humour, même en parlant de sujets graves», écrit le maire de Versailles, François de Mazières.

Plusieurs sites de Versailles accueilleront ce festival, dont la Cour de la Grande Écurie, l’Université ouverte de Versailles, le Potager du Roi, le Conservatoire à rayonnement régional ou encore la Cour de l’Hôtel des Affaires étrangères.

Parmi les pièces de théâtre qui feront partie du festival, on retrouve «Je m’appelle Georges» (1er et 2 juin), «le Géniteur» (2 et 22 juin), écrit par le maire de Versailles, «Le Souper» (3 et 4 juin), ou encore «On purge bébé !» (6 et 8 juin).

À noter que, concernant les événements qui vont se dérouler à la Grande Écurie, les réservations sont ouvertes à compter de ce mercredi 22 mai pour les spectacles du 1er au 15 juin, et le 6 juin pour ceux du 16 au 30 juin.

Exposition d’Eva Jospin au Château de Versailles

Toujours durant le mois de juin, l’Art et la Culture demeurent au cœur de l’actualité versaillaise. Et cette fois, c’est en direction du château de Versailles qu’il faut regarder. En effet, ce fameux patrimoine français a invité l’artiste Eva Jospin, lauréate du Prix de l’Académie des Beaux-Arts en 2015 et pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2017, à présenter son œuvre «Chambre de soie», à l’Orangerie du palais royal.

L’exposition, représentant des paysages sur 350 m2, se déroule du 18 juin au 29 septembre. Elle s’inspire de «la salle aux Broderies du palais Colonna de Rome et du roman Une chambre à soi, de Virginia Woolf», a indiqué le château de Versailles. Pour imaginer son œuvre, Eva Jospin a puisé son inspiration parmi ses thèmes de prédilection à savoir la nature, la déambulation et les folies architecturales.

Par conséquent, l’exposition permettra à tous les amateurs d’art, de se promener dans l’Orangerie tout en admirant la «Chambre de soie», exposée de façon linéaire. Le spectacle se poursuivra également dans les bosquets des jardins, où l’œuvre d’Eva Jospin, un lé de broderie inédit, sera exposée.

Exposition sur l’Histoire du sport à Versailles

Les JO 2024 approchent à grands pas, et il est temps de connaître l’histoire du sport dans cette collectivité, qui va accueillir dans quelques semaines les épreuves de marathon, de cyclisme, d’équitation et de pentathlon moderne.

Pour cela, la Bibliothèque municipale de Versailles propose aux Franciliens une exposition, disponible jusqu'au 29 juin, afin d’en savoir plus sur la naissance du sport «dès la création de la ville», à l'époque des Rois et jusqu'à nos jours.

«La cour aimait pratiquer la chasse ou le jeu de paume. Évoluant au cours des siècles, cette pratique sportive est influencée au 19e siècle par une forte présence militaire qui met à l’honneur l’équitation, la gymnastique et le tir», peut-on lire sur la brochure.

Par conséquent, les amateurs de sport et d’histoire pourront, à travers cette exposition, découvrir des documents d’archives, des affiches, des photographies, des films et divers objets permettant de remonter le cours de la mémoire sportive.

Randonnées et pique-nique

Classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, la Ville de Versailles est, bien évidemment, célèbre pour son château. Hormis celui-ci, Versailles est labellisé «4 Fleurs» depuis 2015 et a reçu le «Prix national du développement durable» en 2022. On parle, ici, d'une ville verte de référence.

De ce fait, la ville correspond parfaitement aux amateurs de la verdure et de nature. Du jardin symétrique au bois laissé en liberté, en passant par les bassins, les fontaines, le Grand Canal, le hameau de la Reine et le petit Trianon, les promeneurs du dimanche et les marcheurs aguerris ont tout pour y trouver leur bonheur, à pied comme à vélo, et pourquoi pas en barque.