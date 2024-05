Festival de Cannes 2024 : les looks les plus fous de la quinzaine

La 77e édition du festival de Cannes touche à sa fin. Alors que la Palme d'or sera remise ce samedi 25 mai en début de soirée, à l'occasion de la cérémonie de clôture présentée par Camille Cottin, retour sur les looks de stars qui ont le plus affolé la Croisette au fil de cette quizaine.

Des looks qui ne sont pas passés inaperçus. De la robe transparente de Bella Hadid à la tenue sculpturale de l'ex-miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, en passant par les habits de gala de Demi Moore, Greta Gerwig, Charlotte Gainsbourg ou encore le body en dentelle de la mannequin Winnie Harlow, les stars ont enflammé le tapis rouge de cette 77e édition du festival de Cannes, avec glamour et audace.

Bella Hadid

Iris Mittenaere

Anya Taylor-Joy

Demi Moore

Winnie Harlow

Isabelle Huppert

Greta GERWIG

Naomi Campbell

Nabilla Benattia vergara

Charlotte gainsbourg

Eve Gilles

Michelle Yeoh

Maria Bakalova

Eva green

Polina Pushkareva