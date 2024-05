Festival de Cannes 2024 : quand pourra-t-on voir les films primés ?

La 77e édition du Festival de Cannes s'est achevée après douze jours de compétition, qui a vu le film «Anora» de Sean Baker repartir avec la Palme d'or. Pour l'heure, seulement trois longs métrages ont déjà une date de sortie officielle.

Des longs métrages à voir. Dix récompenses ont été décernées ce samedi 25 mai aux films en sélection officielle de cette 77e édition, dont la Palme d'or, attribuée à «Anora» du réalisateur américain Sean Baker. Mais la plupart n'ont pas encore de date de sortie.

C'est notamment le cas d'«Anora», dont la date d'arrivée en salle ne devrait en revanche pas tarder à être annoncée par le studio Néon, qui a décroché les droits de distribution du film, confirmant son talent pour dénicher les futures pépites, note l'AFP.

Le studio a en effet distribué quatre autres Palme d'or - «Anatomie d'une chute» de Justine Triet (2023), «Triangle of sadness» de Ruben Östlund (2022) , «Titane» de Julia Ducournau (2021) et «Parasite» de Bong Joon Ho (2019). La semaine dernière, il a également acquis les droits des «Graines du figuier sauvage» du réalisateur iranien Mohammad Rasoulof, lauréat du Prix spécial du Jury ce samedi, après avoir fui son pays un peu plus tôt ce mois-ci. Le studio pourrait également annoncer prochainement une date de sortie.

Le calendrier n'est pas non plus fixé pour plusieurs autres films récompensés ce soir à l'instar de «Grand Tour», Prix de la mise en scène ou encore «The Substance», film avec Demi Moore de Coralie Fargeat, lauréate du Prix du scénario.

Emilia Pérez de Jacques Audiard doublement récompensé en salle cet été

Trois films, salués ce soir, ont en revanche déjà un agenda clair. «Kind of Kindness» de Yorgos Lanthimos sortira lui le 26 juin prochain après avoir valu à l'acteur Jess Plemons, le prix d'interprétation masculine. Egalement campé par Emma Stone et Willem Dafoe, le film met en scène trois histoires indépendantes les unes des autres.

De son côté, «Emilia Pérez», doublement récompensé ce samedi, est attendu en salle le 26 août prochain. Lauréat du Prix du jury, cette comédie musicale de Jacques Audiard, sur fond de narcotrafic et de transition transgenre d'un chef de cartel ayant toujours rêvé d'être une femme a également valu à ses trois actrices - la comédienne espagnole transgenre Karla Sofia Gascon et les stars américaines, Selena Gomez et Zoe Saldana - de décrocher le prix d'interprétation féminine.

Enfin, «All We Imagine as Light» de la réalisatrice indienne Payal Kapadia, sera quand à lui attendu dès le 2 octobre prochain. Récompensé par le Grand Prix, le film, dépeint par l'AFP comme le portrait de deux femmes qui ont quitté leur région d'origine pour travailler comme infirmières à Mumbaï, marquait le retour de l'Inde dans la sélection officielle après trente ans d'absence.