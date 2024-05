Nuit Blanche 2024 : 5 rendez-vous parisiens à ne pas manquer

Grande manifestation nocturne et gratuite, Nuit Blanche est de retour pour une 22e édition, ce samedi 1er juin. À cette occasion, la capitale va se transformer en musée à ciel ouvert, en mettant à l’honneur l'art contemporain, sous toutes ses formes. Voici 5 installations et performances à ne pas manquer à Paris, pour en prendre plein les yeux et les oreilles.

«Saint-George en mouvement(s) : Chevalier virtuose»

©William-Ward

Le temps d'une nuit, le Carreau du Temple invite le public à découvrir une création originale sur le chevalier Joseph Boulogne de Saint-George, un esclave de naissance devenu un homme libre et éduqué, maître de musique, fleurettiste et violoniste, dont Paris tomba sous le charme au Siècle des Lumières. Cette performance mêle musique baroque, danse contemporaine et escrime, dans un opus musical et chorégraphique en trois volets orchestrés par le violoniste Romuald Grimbert-Barré et la chorégraphe Johana Malédon.

«Saint-George en mouvement(s) : Chevalier virtuose», Johana Malédon et Romuald Grimbert-Barré, Le Carreau du Temple (Paris 3e), de 19h à minuit.

«Notre Dame Résurrection»

©Saint Louis en l'Ile

Dans le cadre de cet événement, qui depuis l’année dernière se déroule en juin et non plus en octobre, vous pourrez également vous rendre à l’église Saint Louis en l'Ile, pour assister à une soirée musicale pour commémorer l'incendie et la reconstruction de Notre-Dame de Paris, dont la réouverture est prévue le 8 décembre prochain. Ingénieur, organiste et compositeur, Benjamin Viaud fera résonner le grand orgue avec une vaste symphonie à l'écriture cinématographique.

«Notre Dame Résurrection», Benjamin Viaud, Église Saint Louis en l'Ile (Paris 4e), de 20h à 23h.

«WÉLÉLÉ !!!»

©Kenny Dunkan

Entre 21h30 et minuit, l’artiste guadeloupéen Kenny Dunkan déambulera entre la place de l’Hôtel de Ville, dans le 3e arrondissement, et la place de la République, dans le 4e arrondissement, pour présenter «WÉLÉLÉ !!!», une performance évoquant la joie festive et collective. Plus précisément, elle mettra à l’honneur le skateboard, discipline présente aux JO de Paris 2024. Kenny Dunkan sera accompagné d’une dizaine de skateurs, qui, ce soir-là, se transformeront en beatbox humains, émettant chacun le chant nocturne d’une créature.

«WÉLÉLÉ !!!», Kenny Dunkan, l’Hôtel de Ville du 3e arrondissement et place de la République du 4e arrondissement, de 21h30 à minuit.

«Morsure de l'abîme»

©Paolo Boosten

Nuit Blanche investit aussi le Musée des égouts de Paris. Diplômé de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Bourges, l’artiste Paolo Boosten y dévoilera une installation qui fait appel à notre imaginaire et nous invite à prendre part à un voyage introspectif et métaphorique. Déployée dans le réseau souterrain du musée, son œuvre, baptisée «Morsure de l'abîme», entend interroger dans les entrailles de la ville «notre rapport au monde, au temps et à nous-même».

«Morsure de l'abîme», Paolo Boosten, Musée des égouts de Paris (Paris 7e), de 19h à minuit.

«Carte blanche au festival d'Angoulême»

Si vous êtes un amateur de bandes dessinées, direction le Centre Pompidou qui donne «carte blanche au Festival d'Angoulême», et fait se rencontrer les 4e et 9e arts, c’est-à-dire la musique, de la kora à la trap en passant par la soul, et le dessin. Le musicien malien Ballaké Sissoko et le dessinateur de bandes dessinées Alexandre Clérisse («Alfred, Quentin & Pedro sont sur un plateau», «Feuilles Volantes») ont notamment répondu présent. L’interprète canadienne Mélissa Laveaux, l’illustratrice Nine Antico, la rappeuse Le Juiice et l’auteure Chloé Wary («Une année avec Beethov'», «Rosigny Zoo») seront aussi de la partie.

«Carte blanche au Festival d'Angoulême», Centre Pompidou (Paris 4), de 20h à minuit.