Nuit Blanche : l'affiche de l'édition 2023, la première organisée au printemps, a été dévoilée

Rendez-vous habituellement organisé en octobre, l'édition 2023 de la Nuit Blanche reviendra cette année le 3 juin et mettra à l’honneur La Seine. L'affiche de ce rendez-vous artistique gratuit a été dévoilée ce vendredi.

Alors que pour la première fois depuis sa création en 2002, la Nuit Blanche aura désormais lieu au printemps, à la suite d'une votation des Parisiens et Métropolitains, l'affiche de cette 21e édition a été dévoilée. Pour le lancement de cette édition organisée le 3 juin prochain, couleurs chatoyantes et célébration de la nature sont de mise.

La Seine à l'honneur

Cette année, la Seine - d'ailleurs incarnée sur l'affiche par un serpent bleuté - y sera à l'honneur. Un an avant d'accueillir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, le fleuve deviendra le fil imaginaire de cette version printanière de la Nuit Blanche. Une édition qui questionnera notamment notre rapport au monde et à la nature, à travers des créations contemporaines et des installations implantées dans l'espace urbain à Paris, mais aussi dans vingt communes du Grand Paris ainsi qu'au Havre et à Rouen, pour la deuxième année consécutive.

Directrice artistique de ce rendez-vous pour la seconde fois, Kitty Hartl proposera notamment dans le cadre de sa carte blanche un «Street opera» sur les rives de la Seine, ou encore un «Opera river» : des gramophones embarqués sur des bateaux-dragons chinois et des gondoles vénitiennes qui évolueront sur le bassin de l'Arsenal et les canaux parisiens, et diffuseront des 78 tours d'interprètes légendaires du début du XXe siècle.

Hommage à la nature cette fois, elle proposera sur le parvis de l'Hôtel de ville un rendez-vous spécialement imaginé pour les familles. Baptisée «Playsack», cette création inédite et participative sera l'occasion pour les 6 - 10 ans de revêtir des costumes de papier à l'effigie d'animaux, imaginés par le designer Fredun Shapur dans les années 1960 et spécialement réédités pour l'occasion, recréant ainsi une jungle qui investira ensuite les rues de la ville.

Au total, une centaine d'œuvres conçues par de nombreux artistes, à l'instar du vidéaste Jesus Baptista, qui dévoilera une installation futuriste et lumineuse dans la cour du musée Cognacq-Jay, seront à découvrir dans la Capitale. Un nombre équivalent de projets artistiques seront proposés dans le Grand Paris, notamment au fil de le Seine, à Alfortville et Juvisy-sur-Orge.