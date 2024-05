Paris : vampire, fantastique, rêve... Ces 3 nouvelles expériences immersives à tester de toute urgence

Faire un tête-à-tête avec Dracula en réalité virtuelle, prendre part à un voyage onirique, partir à l'aventure dans un univers fantastique… De nouvelles expériences immersives s’installent à Paris, et il y en a pour tous les goûts. En voici 3 à tester de toute urgence.

Hôtel Dracula : la plus effrayante

©Hôtel Dracula

Après Madrid et Barcelone, «L’Hôtel Dracula», la plus grande expérience immersive d’épouvante, ouvre ses portes à Paris. Dès le 19 juin prochain, le vampire le plus célèbre de l'Histoire posera ses valises aux Galeries Montparnasse, en plein cœur de la capitale. Il fera grimper en flèche le rythme cardiaque des amateurs de sensations fortes, qui, tout au long de l’expérience, seront équipés d’un casque connecté. Au programme : 30 minutes de frissons, plus de 1000 m2 d’espace, une technologie immersive de pointe et un scénario terrifiant. Attention, certains contenus peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

«L’Hôtel Dracula», Galeries Montparnasse (Paris 15e), à partir de l’âge de 10 ans accompagné d’un adulte, dès le 19 juin.

House of dreamers : la plus Instagramable

©House of dreamers

Si vous préférez vivre un rêve éveillé, direction le Carrousel du Louvre, qui accueille «House of dreamers». Accessible aux rêveurs de tout âge et créée par les designers italiennes Elena et Giulia Sella, cette expérience promet de plonger les visiteurs dans un monde magique et propice à l’imagination. Instagramable à souhait, le parcours mêle projections, effets sonores, jeux de lumière et éléments interactifs. Au total, 18 installations artistiques ont été imaginées - piscines à balles géantes, dancefloor multicolore, salle à manger décorée de roses du sol au plafond … - pour se connecter avec son enfant intérieur.

«House of dreamers», Carrousel du Louvre (Paris 1er), dès le 6 juin.

L'Aventure Fantastique : la plus perilleuse

©L'Aventure Fantastique

Autre expérience à tester : «L’Aventure Fantastique», un concept unique en son genre qui mélange escape game, jeux de rôle, théâtre immersif et accrobranche dans un univers médiéval fantastique. Pendant plus d’une heure, on rampe, on se bat avec des épées (en mousse), on escalade des murs, on croise de drôles, et moins drôles, de créatures, dont un gobelin et des loups-garous, on résout des énigmes et on récolte des pièces d'or jusqu’à mettre la main sur cet œuf tant convoité. Un moment hors du temps pour repousser ses limites et où chacun peut choisir de devenir mage, guérisseur, devin, guerrier, voleur ou bien archer.

«L'Aventure Fantastique», 2 square des Cardeurs (Paris 20e), à partir de 8 ans.