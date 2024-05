Richard M. Sherman, auteur-compositeur de «Mary Poppins» et «It's a Small World» est mort à 95 ans

Le compositeur américain Richard Sherman, auteur de mélodies inoubliables de productions de Disney comme «Mary Poppins» et «le Livre de la jungle», est mort samedi à l'âge de 95 ans.

La légende de Disney Richard M. Sherman, moitié du fameux duo de compositeurs des frères Sherman, est décédé ce samedi à 95 ans. Les frères Sherman exerçaient un métier qui n'existe plus, auteurs-compositeurs internes pour un studio, participant à la création de plus de deux cents chansons pour vingt-sept films et une vingtaine de productions télévisées.

Rest in Peace to Disney Legend Richard Sherman at 95, he wrote pretty much ALL the Disney songs with his brother Robert Sherman who passed spring 2012 at 86





June 12, 1928 - May 25, 2024 pic.twitter.com/Kzg3UIyH7V —(@CinemaTimeNews) May 25, 2024

Richard et son frère avaient été intronisés Disney Legends en 1990. Ils étaient en particulier connus pour leur travail sur «Mary Poppins», pour lequel ils avaient en 1964 remporté les Oscars de la meilleure musique et de la meilleure chanson originale pour «Chim Chim Cher-ee». Une autre chanson du film culte, «Supercalifragilisticexpialidocious», était devenue un succès.

«Richard Sherman incarnait ce que signifie être une légende de Disney, créant avec son frère Robert les classiques bien-aimés qui sont devenus une partie précieuse de la bande originale de nos vies, a déclaré Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company. «Des films comme ‘Mary Poppins’ et ‘Le Livre de la Jungle’ à des attractions comme ‘It’s a small world’ (chanson emblématique de Disneyland, ndlr), la musique des Sherman Brothers a conquis le cœur de générations de spectateurs. Nous sommes éternellement reconnaissants pour la marque que Richard a laissée sur le monde et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille».

We are deeply saddened by the passing of Disney Legend Richard Sherman. Your songs are the soundtrack to so many of our memories, including the iconic “Feed the Birds.” Thank you for filling the world with your joy and for the incredible legacy of music you created. pic.twitter.com/PN3DuJUyEY — Disney Animation (@DisneyAnimation) May 25, 2024

Richard M. Sherman avait récolté neuf nominations aux Oscars, trois Grammy Awards et reçu 24 albums d'or et de platine au cours de ses 65 ans de carrière.