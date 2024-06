Predator : un nouveau film intitulé «Badlands» va voir le jour avec Elle Fanning

Selon le site américain The Hollywood Reporter, un nouveau film «Predator», intitulé «Badlands», serait actuellement en développement avec Elle Fanning dans le rôle principal. L’action devrait se dérouler dans un futur plus ou moins proche.

Une franchise bien vivante. Initiée en 1987 avec Arnold Schwarzenegger, la saga cinématographique «Predator» pourrait prochainement compter un sixième volet. Selon le site américain The Hollywood Reporter, la plate-forme de streaming Hulu (propriété de Disney) et le studio 20th Century développent actuellement un nouveau film intitulé «Badlands». La comédienne Elle Fanning serait en négociation pour incarner le rôle principal. Et c’est le réalisateur Dan Trachtenberg, qui avait relancé la franchise en 2022 avec l’excellent «Prey», qui s’installera derrière la caméra, avec le retour de Patrick Aison à l’écriture du scénario.

Pour le moment, aucun détail concernant l’intrigue de «Badlands» n’a été dévoilé, mais il semble que ce nouveau film ne se déroulera pas dans le passé comme «Prey», mais plutôt dans un futur plus ou moins proche. On ignore également si le film disposera d’une sortie en salle, ou s’il sera directement accessible en streaming comme son prédesseur.

Depuis le premier «Predator» réalisé en 1987 par John McTiernan, quatre autre films consacrés au chasseur intergalactique ont vu le jour, plus des crossovers avec la franchise Alien. Après la déception de «The Predator» sorti en 2018, «Prey» avait réussi à relancer l’intérêt du grand public pour ce méchant de science-fiction en plantant son récit en 1719, dans les grandes plaines d’Amérique, à la rencontre de Naru (Amber Midthunder), une guerrière d’une tribu Comanche se retrouvant nez-à-nez avec un Predator.