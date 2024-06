Heretic : Hugh Grant effrayant dans le trailer du film d'horreur

Un nouveau trailer du film «Heretic», un film d’horreur qui sortira en France le 4 décembre, met en vedette un Hugh Grant effrayant dans le rôle d'un homme qui tient en otage deux missionnaires religieuses.

Hugh Grant s'essaye au genre de l'horreur pour la première fois dans son prochain film. Après être récemment apparu sous les traits d’un méchant dans «Donjons et Dragons» et en oompa loompa dans «Wonka», la star britannique, connue pour ses comédies romantiques culte telles que «Quatre mariages et un enterrement» et «Coup de foudre à Notting Hill», change définitivement de registre…

Ce mardi, A24 a diffusé un trailer du film «Heretic», un film d’horreur qui s'annonce particulièrement angoissant. Hugh Grant y donne la réplique à Sophie Thatcher («The Boogeyman», «Yellowjackets») et Chloe East («The Fabelmans») dans les rôles de deux jeunes missionnaires kidnappées par un homme (Grant) qui les tient en otage.

Après qu'elles ont frappé à sa porte pour répandre «la bonne parole», cet homme les a invitées à entrer chez lui, leur proposant de «déguster une tarte aux myrtilles» préparée par son épouse. Attirées par les délicieuses effluves, les deux jeunes femmes ont accepté. Mais une fois à l’intérieur elles se rendent compte que quelque chose ne va pas et que la bonne odeur ne venait pas d’une pâtisserie mais d’une bougie parfumée (celle que l’on retrouve sur une des affiches du film…).

L’étrange homme qui les maintient enfermées leur laisse entendre qu’elles auront l'opportunité de partir, mais que tenter de le faire les amènera à remettre en question leur foi religieuse… La vidéo se termine avec une femme montant d'un escalier menant vers une sorte de labyrinthe.

Test your faith. Watch the new trailer for HERETIC, a spine-chilling psychological horror from Scott Beck & Bryan Woods starring Hugh Grant, Sophie Thatcher and Chloe East. In theaters this fall. pic.twitter.com/9pIhJPOi9M — A24 (@A24) June 25, 2024

Signé Scott Beck et Bryan Woods, les cinéastes qui ont co-écrit et réalisé le film «A Quiet Place» de John Krasinski, «Heretic» sortira le 4 décembre en France.