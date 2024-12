Beyoncé, Taylor Swift... Voici les 5 plus grandes pop stars du 21e siècle, selon un célèbre classement

Le célèbre magazine américain Billboard a dévoilé mardi la totalité de son classement des 25 plus grandes stars de la pop du 21e siècle. Un palmarès établi alors que le premier quart de ce siècle touche à sa fin. Voici les 5 stars les plus influentes de ces 25 dernières années.

Lady Gaga

Depuis son entrée fulgurante et fracassante dans l'industrie musicale, avec son premier opus «The Fame», sorti en 2008, et son titre «Bad Romance», suivi de nombreux titres marquants, de «Poker Face» à «Shallow» entre autres, Lady Gaga ne cesse de marquer le monde de la pop tant par sa musique que par son aura. Lauréate de 13 grammys, elle doit son influence, selon le magazine, à son authenticité quels que soient ses projets, qu'il s'agisse de musique comme de cinéma. «Bouffée d'air frais sur les radios de la fin des années 2000, provocatrice essayant des sons différents, grande dame sur les scènes les plus prestigieuses ou artiste audacieuse attirant des milliers de spectateurs, Lady Gaga a toujours été authentiquement elle-même», note Billboard, la classant 5e des artistes les plus influentes.

Drake

La star canadienne, Drake, a décroché la quatrième place de la pop star la plus influente. Avec à son actif 5 grammy Awards et 55 nominations, l'artiste a d'emblée marqué le monde de la musique avec son premier album studio, «Thank Me Later» sorti en 2010, qui s'est classé en tête du Billboard 200, classement hebdomadaire référençant les 200 meilleures ventes d'albums aux Etats-Unis. Depuis, tous ses disques se sont classés numéro 1 au Billboard 200, dont «For all the dogs», son dernier opus sorti en 2023. Il détient également le record du plus grand nombre de chansons à atteindre le Hot 100.

Rihanna

Bien que Rihanna n'ait sorti aucun album depuis 2016 et son opus «Anti», la star monte de son côté sur la troisième marche du podium. Une place que lui attribue le magazine Billboard, considérant que Riri a dominé le monde de la pop culture durant plus de dix ans, avec six albums en sept ans, passant du statut de «machine à tube» au rang d'icône de la pop, mais aussi de la mode et de la beauté.

Taylor Swift

De ses débuts en tant qu'artiste country à son tournant pop en 2010, Taylor Swift a marqué le monde de la musique comme jamais selon le magazine, qui choisit de la classer seconde de son palmarès des artistes les plus influents du 21e siècle. Un rang que l'artiste, lauréate de quatorze Grammys dont quatre dans la catégorie meilleur album de l'année - du jamais vu - doit évidemment à ses nombreux records, mais aussi à sa tournée Eras Tour, la plus lucrative de tous les temps, ou encore parce qu'elle est la seule artiste féminine à être devenue milliardaire essentiellement grâce à sa musique.

Beyoncé

Queen B décroche le titre suprême d'artiste pop la plus influente du 21e siècle, devançant Taylor Swift. Un sacre que le magazine explique de la sorte : «Si Taylor Swift est la plus grande pop star du siècle d'après les chiffres», Beyoncé est la plus grande pop star du siècle, en raison de «son influence» et «son impact» ces 25 dernières années. Outre les performances de ses albums, elle a selon le magazine été un leader qui a changé la donne dans de nombreux domaines, tels que les clips, mais aussi les performances sur scène. Des apports qui lui permettent de se tenir au côté des plus grands, souligne Billboard. «Beyoncé est tout simplement la Michael, Madonna et Prince de ce siècle», note-t-il.

A noter également, le reste du top 10 de ce classement se compose de Britney Spears (6e), Kanye West (7e), Justin Bieber (8e), Ariana Grande (9e) et Adele (10e).