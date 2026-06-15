Ed Sheeran annonce qu'il va faire une pause dans sa carrière musicale pour «s'occuper de ses enfants»

Le chanteur Ed Sheeran a annoncé à ses fans qu'il allait mettre la musique entre parenthèses pour «s'occuper de son rôle de papa».

Lors du premier concert de sa tournée nord-américaine Loop à Glendale (Arizona) qui s’est tenu ce week-end, Ed Sheeran a fait une annonce qui ne va pas enchanter ses fans. Il a en effet déclaré qu'il allait faire une pause dans sa carrière musicale pour «s'occuper de ses enfants», comme le rapporte ce lundi le Daily Mail.

Après avoir interprété quelques-uns de ses tubes, le chanteur s'est arrêté pour discuter avec la foule et a dit à ses fans qu'ils «ne le reverraient peut-être pas avant un certain temps». «Ce sera ma dernière visite ici avant un moment. Je prendrai peut-être un peu de temps libre une fois cette tournée terminée et je m'occuperai de mes enfants. Si je ne vous vois pas pendant un certain temps, en tous les cas sachez que je vous aime. Merci d'être venus», a-t-il lancé.

Père de Lyra, 5 ans, et Jupiter, 4 ans, fruits de ses amours avec sa femme Cherry Seaborn qu'il a épousée en janvier 2019, le Britannique a passé beaucoup de temps sur les routes ces dernières années en enchaînant les tournées. Sa pause ne devrait d'ailleurs pas commencer dans l’immédiat, puisqu’il sera encore sur scène au cours des cinq prochains mois, mais ensuite on ignore combien de temps durera sa pause.

Une vie «radicalement différente»

Ed Sheeran, qui a récemment souffert d'un zona, exprime depuis plusieurs semaines l'envie d'un changement profond. «Ma vie est aujourd'hui radicalement différente de ce qu'elle était à l'adolescence, et je sens depuis longtemps que beaucoup de choses dans ma vie professionnelle doivent changer», a-t-il fait savoir dans un communiqué publié en mai pour annoncer son départ surprise de sa maison de disques Warner Music.

«Au fond, je suis un auteur-compositeur-interprète qui joue dans des pubs. Et je me suis en quelque sorte transformé en une pop star qui remplit des stades depuis plus de 15 ans ; c'est incroyable, mais aussi un sacré changement. [...] Je quitte [Warner] avec une immense gratitude pour tout ce que nous avons accompli ensemble. Il ne s'agit pas d'un artiste mécontent qui quitte sa maison de disques. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a débuté adolescent dans l'entreprise avec des priorités différentes, devenu père de deux enfants aujourd'hui, qui ressent le besoin d'un changement dans sa façon d'aborder son travail», pouvait-on lire également.

Ce ne sera pas la première fois que l’artiste de 35 ans, qui mène par ailleurs une véritable carrière de businessman, décide de lever un peu le pied. Il l’avait déjà fait en en 2015 après son album et sa tournée «Multiply», ainsi qu'entre 2019 et 2021 après «Divide».

Ces quinze dernières années, Ed Sheeran a vendu plus de 170 millions d'albums dans le monde, généré 126 milliards de streams et 38 milliards de vues sur YouTube. Quatorze de ses titres ont dépassé le milliard de streams sur Spotify.