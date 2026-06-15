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Dua Lipa et Callum Turner : lune de miel romantique en Italie

Dua Lipa et Callum Turner sont toujours sur un petit nuage. [Image Press Agency / NurPhoto via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après leur sublime mariage, la chanteuse Dua Lipa et l'acteur Callum Turner profitent d’une lune de miel romantique en Italie.

L'amour suit son cours. Unis civilement une première fois en petit comité à Londres le 31 mai dernier, puis mariés de nouveau au cours d’une cérémonie somptueuse à Palerme en Sicile le 6 juin - entourés cette fois de quelque deux-cents convives - Dua Lipa et Callum Turner profitent actuellement d’une lune de miel romantique en Italie.

Comme le rapporte le site américain People, les jeunes mariés, qui ont posé leurs valises au très chic San Domenico Palace, à Taormina, ont notamment été aperçus en train de nager au large de la côte amalfitaine, à Salerne, s'embrassant et s'enlaçant sur une bouée gonflable.

Sur le même sujet Mariage de Dua Lipa et Callum Turner : Elton John a interprété «Your Song» pour les jeunes mariés lors de leur cérémonie en Sicile Lire

Les deux trentenaires avaient été vus ensemble pour la première fois début 2024. L'interprète de «Houdini» avait confirmé ses fiançailles avec l’acteur en juin 2025.

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