Dua Lipa et Callum Turner : lune de miel romantique en Italie

Après leur sublime mariage, la chanteuse Dua Lipa et l'acteur Callum Turner profitent d’une lune de miel romantique en Italie.

L'amour suit son cours. Unis civilement une première fois en petit comité à Londres le 31 mai dernier, puis mariés de nouveau au cours d’une cérémonie somptueuse à Palerme en Sicile le 6 juin - entourés cette fois de quelque deux-cents convives - Dua Lipa et Callum Turner profitent actuellement d’une lune de miel romantique en Italie.

Dua Lipa and Callum Turner Kiss in Water Tube and Soak Up the Sun During Romantic Italian Honeymoon Getaway https://t.co/ZN5hyjo98H — People (@people) June 14, 2026

Comme le rapporte le site américain People, les jeunes mariés, qui ont posé leurs valises au très chic San Domenico Palace, à Taormina, ont notamment été aperçus en train de nager au large de la côte amalfitaine, à Salerne, s'embrassant et s'enlaçant sur une bouée gonflable.

Newlyweds Dua Lipa and Callum Turner get handsy on romantic honeymoon in Italy https://t.co/s9zi3tRz2Bpic.twitter.com/jTHw2GbyBf — Page Six (@PageSix) June 14, 2026

Les deux trentenaires avaient été vus ensemble pour la première fois début 2024. L'interprète de «Houdini» avait confirmé ses fiançailles avec l’acteur en juin 2025.