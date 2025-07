Emmy Awards 2025 : Owen Cooper (Adolescence) devient le plus jeune acteur nommé dans l'histoire de la cérémonie

Owen Cooper, acteur star de la série Adolescence, est en lice pour décrocher un Emmy Award le 14 septembre prochain. Il devient le plus jeune acteur nommé par l’académie de télévision américaine.

Une star en devenir. A seulement 15 ans, Owen Cooper figure parmi les candidats qui pourraient décrocher un Emmy le 14 septembre prochain à Los Angeles. Avec cette nomination, il marque d’ores et déjà l’histoire de la cérémonie, puisqu’il devient le plus jeune acteur jamais nommé depuis la création de ces prestigieuses récompenses en 1949.

Le jeune britannique a été nommé dans la catégorie «meilleur second rôle dans une mini-série», pour son rôle de Jamie Miller dans la série «Adolescence».

La série largement nommée

Pour rappel, la mini-série en quatre épisodes, créée par Jack Thorne et Stephen Graham, met en scène l’arrestation d’un adolescent de 13 ans, campé par Owen Cooper, présumé coupable du meurtre d’une camarade et la bouleversante enquête qui s'ensuit. La série, qui s’interroge sur la montée en puissance de la violence chez les jeunes et les ravages des réseaux, est devenue un véritable phénomène. A tel point que le premier ministre britannique, Keir Starmer, avait annoncé en mars dernier, quinze jours après sa première diffusion sur Netflix que la série allait être diffusée gratuitement dans les collèges et lycées au Royaume-Uni.

Owen Cooper n’est pas le seul membre de l’équipe d’Adolescence à avoir décroché une nomination mardi 15 juillet. Stephen Graham, qui campe à l’écran le père de Jamie, concourt pour le prix du meilleur acteur dans une mini-série. Il est également nommé au côté de Jack Thorne, dans la catégorie meilleur scénario. La série, quant à elle, est en lice pour le prix de la meilleure mini-série face notamment à «The Pinguin». Au total, «Adolescence» a décroché treize nominations.