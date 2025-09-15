Emmy Awards 2025 : «The Pitt» élue meilleure série dramatique

Ce dimanche soir à Los Angeles, le drame médical «The Pitt» a remporté le prestigieux prix de la Meilleure série dramatique lors de la 77e édition des Emmy Awards.

Acclamé par la critique, le feuilleton est porté par Noah Wyle, qui a décroché le prix du Meilleur acteur dans une série dramatique à l'issue de la cérémonie. Révélé dans les années 1990 dans «Urgences», le comédien de 54 ans y incarne le personnage de Robby, un médecin chevronné traumatisé par l’épidémie de Covid-19 durant lequel son mentor à trouver la mort.

15 heures aux urgences

Intense et captivante, la première saison a la particularité de suivre un service de 15 heures aux urgences d’un hôpital de Pittsburg en temps réel sur autant d’épisodes.

Autour de lui, on trouve d’autres médecins, des étudiants, des infirmières, des secouristes et des patients dont les histoires permettent de poser un regard authentique sur le monde médical moderne, notamment les luttes du personnel hospitaliers pour tenter de sauver des vies malgré le manque de moyens. Mais aussi le poids des réalités financières, en contradiction avec leur métier.

Diffusée sur la plate-forme MAX et prolongée pour une saison 2, «The Pitt» a notamment devancé «Severance», «The White Lotus», «The Last of Us» ou encore «The Diplomat».

Pour mémoire, l'année dernière, c'est la série de samouraïs «Shogun» qui a été sacrée dans cette catégorie, une première pour une série non anglophone.