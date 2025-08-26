Taylor Swift : la superstar annonce son mariage avec le joueur de football américain Travis Kelce

Sur Instagram, le superstar de la pop américaine Taylor Swift a annoncé qu’elle va se marier avec le joueur de football américain Travis Kelce. Des clichés du couple au milieu de fleurs ont été dévoilés sur le réseau social.

Une nouvelle qui va sans doute plaire aux Swifties. Ce mardi 26 août, à travers une publication sur le réseau social Instagram, la superstar de la pop américaine Taylor Swift, 35 ans, a annoncé qu’elle va se marier avec le joueur de football américain Travis Kelce, également 35 ans.

«Votre professeure d’anglais et votre professeur de sport vont se marier», a écrit la superstar sur Instagram. Sa publication a été récolté, en moins d’une heure, plus de 10 millions interactions. Sur les photos partagées, on peut voir le couple au milieu de fleurs. Taylor Swift a également dévoilé une photo de son annulaire, bague au doigt.

Cette annonce surprise survient une dizaine de jours après que le couple a dévoilé des détails de leur premier rendez-vous au micro du podcast «New Heights». «Ce podcast a fait beaucoup pour moi. Je lui dois beaucoup. Ce podcast m’a permis d’avoir un petit ami, à partir du moment où Travis a décidé de l’utiliser comme une application de rencontre il y a de ça deux ans», avait raconté Taylor Swift.

A l’époque, Travis Kelce avait échoué à donner un bracelet d’amitié avec son numéro dessus à Taylor Swift lors du passage de la tournée The Eras Tour à Kansas City, dans le stade des Chiefs, soit l’équipe de Kelce.

«Ça correspond aux histoires que je rêve de vivre»

C’est à la suite de cet échec de Travis Kelce, se présentant comme le premier fan de Taylor Swift, s’en est plaint ouvertement au micro de son podcast. Un message qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de l’entourage de la superstar de la pop américaine. Une rencontre avait, par la suite, été organisée avant que les deux amoureux officialisent leur couple.

«Je me disais : "Si ce type n’est pas complètement fou, ce qui reste à voir, ça correspond aux histoires que je rêve de vivre que je décris dans mes chansons depuis que je suis adolescente"», a raconté Taylor Swift.

«C’était un geste tellement spontané et romantique de dire "Je veux être avec toi". Au départ, quand je suis tombé là-dessus, je me disais, ce mec… il n’a pas eu droit à sa rencontre, et il en fait le problème de tout le monde. C’est ce que je me suis dit au départ», a-t-elle ajouté.