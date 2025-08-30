Pedro Pascal : combien de films l’acteur a-t-il tourné ces 10 dernières années ?

Pedro Pascal est omniprésent à la télévision et au cinéma. Un succès rencontré sur le tard pour le comédien de 50 ans qui ne cesse d'enchaîner les rôles depuis une décennie après des années de galère.

La persévérance est une vertu. Pedro Pascal a failli abandonner sa carrière de comédien à plusieurs reprises avant que celle-ci ne prenne un tournant décisif grâce au rôle d’Oberyn Martell dans la saison 4 de «Game of Thrones» en 2014. Depuis ce jour, l’acteur chilien n’a eu de cesse d’enchaîner les tournages, pour la télévision et le cinéma. À tel point que certains parlent aujourd’hui d’une «overdose» le concernant.

Depuis son apparition dans «Game of Thrones», Pedro Pascal a tourné dans 19 films, dont six longs métrages rien qu’en 2024 (en comptant la voix-off dans le film d’animation «Le Robot Sauvage»). En 2025, il est déjà apparu au générique de trois films, dont le dernier Marvel «Les Quatre Fantastiques : Premiers pas» dans le rôle de Reed Richards. En 2026, il reprendra le rôle de Din Djarin dans «The Mandalorian & Grogu», le film qui viendra conclure la série «The Mandalorian» se déroulant dans l’univers Star Wars lancée en 2019.

Juste une illusion

Depuis 2023, Pedro Pascal incarne le premier rôle de l’adaptation en série télévisée du jeu vidéo «The Last of Us». Oui, il est quasiment impossible d’échapper à Pedro Pascal, sur le grand ou le petit écran, ces dernières années. Une consécration pour le comédien qui, avant ses 39 ans, a failli abandonner sa carrière à plusieurs reprises faute de réussir à vivre de son métier.

Dans un entretien avec Esquire en 2023, l’actrice Sarah Paulson, qui le connaît depuis ses débuts à Hollywood, a confié lui être venue en aide financièrement pour lui permettre de se nourrir. Lui-même explique avoir cumulé les petits boulots pour survivre, se fixant des objectifs professionnels qu’il échouait constamment à atteindre. «J'ai eu tellement d'échecs. Je pense que cette auto-détermination délirante, et le fait de n'avoir aucune compétence dans un autre domaine, a fait que j'ai continué d'avancer malgré tout», avait-il confié.

«Mon idée était que si je n'avais pas eu un rôle majeur avant mes 29 ans, c'était fini, et donc je passais mon temps à réajuster ce que cela signifiait de consacrer ma vie à cette profession et je commençais à abandonner petit à petit l'idée que je m’en faisais quand j'étais enfant. À un moment, je n’arrêtais pas de me dire : ‘Tu vas sur tes 40 ans et tu n’as même pas une maison à toi ? Faut grandir !’. Il y avait tant de bonnes raisons d’abandonner ce qui semblait n’être qu’une illusion», avait-il ajouté. Ayant connu le désespoir sans jamais y céder, Pedro Pascal a d'excellentes raisons de savourer son succès aujourd’hui, et tant pis pour les mécontents du moment.