«28 ans plus tard : Le Temple des Morts» : Ralph Fiennes domine la bande-annonce du deuxième volet

Le studio Sony Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce de «28 ans plus tard : Le Temple des Morts», deuxième volet de la trilogie d’Alex Garland attendu en salles le 14 janvier prochain. Avec Ralph Fiennes de retour dans le rôle du docteur Kelson.

Une suite alléchante. Après la sortie du premier volet le 18 juin dernier, avec Danny Boyle à la réalisation, «28 ans plus tard : Le Temple des Morts» prépare son arrivée en salles le 14 janvier prochain avec une première bande-annonce publiée par le studio Sony Pictures. Les images inédites sont accompagnées de la chanson «Conversation with Death» de Berzilla Wallin, ainsi que l’extrait d’un discours prononcé par l’auteur de science-fiction Arthur C. Clarke dans un épisode de l’émission BBC Horizon datant de 1964, dans lequel il décrit un futur apocalyptique où les maladies et la barbarie mettront l’humanité à genoux.

Ce deuxième volet, réalisé par Nia DaCosta, toujours écrit par Alex Garland, et avec Danny Boyle en co-producteur, s’intéressera plus en détail à la vie du docteur Kelson – brillamment incarné par Ralph Fiennes – et à sa relation avec les infectés, notamment l’Alpha joué par l’imposant Chi Lewis-Parry, dont les conséquences pourraient être colossales. Les spectateurs découvriront également ce qu’il advient de Spike après sa rencontre avec les membres du gang de Jimmy Cristal «qui devient un cauchemar dont il se retrouve prisonnier», précise le synopsis.

Cillian Murphy de retour

On le découvre avec une perruque blonde sur la tête, assistant avec perplexité aux agissements de la bande dont le chemin va croiser celle du docteur Kelson. Il semble qu’une équipe de sauvetage - qu’on suppose en mission pour retrouver la trace de Spike et le ramener sain et sauf sur l’île où une poignée de survivants, dont son père incarné par Aaron Taylor-Johnson, vivent retranchés - va également affronter Jimmy Cristal et sa bande.

À noter qu'il a été confirmé que Cillian Murphy, qui tenait le premier rôle dans le film «28 jours plus tard» sorti en 2002, fera une brève apparition dans «28 ans plus tard : Le Temple des Morts». Danny Boyle, qui retournera derrière la caméra pour le troisième film, a révélé au site américain Variety que son personnage, Jim, serait «incontournable» dans l’ultime volet. Aucune date de sortie n’a été dévoilée pour le moment.