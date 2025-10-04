Grands retours, mercato et nouveaux talents : pourquoi la semaine de la mode parisienne s'annonce-t-elle comme la «Fashion Week de la décennie» ?

La sphère de la mode a largement qualifié cette semaine parisienne de «Fashion Week de la décennie». La présentation des collections Printemps-Été 2026 était très attendue par les férus de mode.

Une Fashion Week excitante. Depuis plusieurs semaines, le milieu de la mode a connu de grands bouleversements, notamment à la tête des grandes maisons de luxe françaises. Ainsi, de nombreux créateurs se retrouvent à présenter leur première collection au cours de la même Fashion Week.

S’ajoutent à cela de nouveaux talents inscrits au prestigieux calendrier de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, mais aussi le retour de nombreuses maisons absentes des podiums parisiens depuis quelque temps. 111 maisons dévoileront ainsi leur collection Printemps-Été 2026, à travers 74 défilés et 37 présentations dans les rues de Paris.

Un mercato digne des plus grands clubs de football

Depuis plusieurs mois, de nombreux directeurs artistiques ont changé de maison, créant un mercato sans précédent. Les grandes maisons ont ainsi pris une toute autre tournure créative, ouvrant un chapitre inédit de leur longue histoire.

Parmi les débuts les plus attendus, Jonathan Anderson, jusqu’alors directeur artistique de la collection homme chez Dior, depuis fin 2024, change de couloir pour prendre la tête de la création féminine de la maison parisienne.

L’une des nominations les plus retentissantes de l’année reste sans doute l’arrivée de Matthieu Blazy chez Chanel. Après avoir fait ses armes chez Bottega Veneta, le créateur franco-belge est largement attendu au tournant pour clôturer cette Fashion Week, ce lundi 6 octobre.

Des arrivées remarquées

Les premiers pas de Glenn Martens dans la Maison Margiela ont déjà fait parler avant même l’ombre d’une première collection. Il y a quelques semaines, il a nommé la toute première égérie de la marque : Miley Cyrus, un choix à contre-courant de la ligne éditoriale discrète instaurée par le fondateur Martin Margiela.

Chez Céline, le remplacement d’Hedi Slimane n’est pas passé inaperçu. LVMH a choisi Michael Rider comme nouveau directeur artistique. Cependant, l’ancienne tête créative a demandé à son remplaçant, via une story Instagram, de changer la ligne éditoriale des images de communication de la marque, rendant hommage au style emblématique qu’il avait instauré.

Chez Mugler, Miguel Catro Freitas fera ses débuts après avoir officié chez Sportmax, Dries Van Noten et Dior. La maison Carven proposera un nouveau tournant grâce à Mark Howard Thomas. Balenciaga accueille les premiers pas de Pierpaolo Piccioli, tandis que Loewe bénéficie de l’expertise de Jack McCollough et Lazaro Hernandez, fondateurs de Proenza Schouler. Enfin, Jean-Paul Gaultier sera, une nouvelle fois, co-dirigée entre le créateur de la maison et un couturier de renom. Cette année, l'homme à la marinière a choisi Duran Lantink.

Les petits nouveaux

Treize nouveaux créateurs feront leurs débuts dans le calendrier de la Fédération française de la Haute Couture et de la Mode, un accomplissement pour ces jeunes talents qui ont su se démarquer dans un milieu pourtant très sélectif.

Après s’être fait remarquer lors des dernières saisons, Julie Kegels, diplômée de l’Académie d’Anvers, a présenté sa toute première collection en ouverture de la Fashion Week. Dans un univers plus extravagant, le label Matières Fécales a également fait ses débuts dans la haute sphère de la mode. Créé par Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran, la maison propose une vision créative subversive et inclusive.

Meryll Rogge, lauréate du Grand Prix de l’Andam en 2025, fera ses débuts chez Marni, dont elle a récemment été nommée directrice artistique.

Les grands retours

La maison Alaïa revient au calendrier officiel des Fashion Weeks, après avoir privilégié les défilés croisières, à l’image de Jacquemus à ses débuts. Lanvin, de son côté, est de retour après son premier défilé mixte signé Peter Copping en janvier dernier, et réintègre le calendrier pour la collection estivale.

Vêtements a également fait un retour remarqué après plus d’un an d’absence sur les podiums parisiens, tout comme Agnès b., qui avait boudé la ville lumière depuis quelques saisons. Enfin, Thom Browne revient dans la capitale après avoir privilégié les podiums new-yorkais.