Seine-et-Marne : le Musée de la Gendarmerie nationale fête son 10e anniversaire dès ce jeudi à Melun

Le Musée de la Gendarmerie nationale célèbre ce week-end son 10e anniversaire à Melun, en Seine-et-Marne. Des festivités sont prévues les 11 et 12 octobre 2025, après un concert inaugural de la Garde républicaine ce jeudi 9 octobre.

Que la fête commence. Inauguré en 2015, le Musée de la Gendarmerie nationale (MGN) célèbre cette année son 10e anniversaire à Melun, en Seine-et-Marne. Ce site est devenu, en une décennie, «un acteur culturel incontournable du territoire», s’imposant comme «un lieu de mémoire, de transmission et de valorisation du patrimoine», peut-on lire dans le communiqué de presse adressé à CNEWS.

Durant tout le week-end, «une riche programmation pour petits et grands» a été pensée. Les festivités commencent dès ce jeudi 9 octobre à 20h, avec un concert exceptionnel de l’Orchestre d’Harmonie de la Garde républicaine, proposé gratuitement au public à l’Escale de Melun.

Le Musée de la Gendarmerie nationale fête ses 10 ans !https://t.co/cZQL8ujudwpic.twitter.com/4yVg4uEUdk — Amis Gendarmerie (@amisgendarmerie) September 4, 2025

Puis, durant tout le week-end, des expositions, animations et reconstitutions sont prévues. Parmi les animations pensées, figure l’Escape Game «disparition inquiétante», qui aura lieu samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 17h30.

«Une voiture de la gendarmerie est retrouvée, portes avant ouvertes, sans personne à bord. Mais où sont passés les gendarmes ? Les participants disposeront de 13 minutes pour résoudre l'énigme», explique le Musée de la Gendarmerie nationale.

Un parcours d'obstacles pour enfants et des expositions

Les enfants auront également droit à un parcours d’obstacles proposé par le Club Multisports et Loisirs de la Gendarmerie (CSLG) de Melun. De plus, les visiteurs pourront se glisser «dans la peau d’un gendarme», et se vêtir d’un costume de militaire, «le temps d’une photo souvenir originale».

Durant les journées du 11 et 12 octobre, des véhicules anciens de la Gendarmerie nationale seront exposés au public grâce à l’Association du Patrimoine et des Traditions Gendarmerie (APTG). Dimanche, un véhicule blindé Centaure, accompagné de son équipage, sera présenté aux visiteurs.

«Cette démonstration sera assurée par le Groupement Blindé de Gendarmerie Mobile (GBGM), unité implantée sur le plateau de Versailles-Satory et spécialisée dans des interventions en France comme à l’étranger», a détaillé le Musée de la Gendarmerie nationale dans son communiqué.

Des expositions seront également au rendez-vous, à l’instar d’«Attachez vos ceintures ! Les gendarmes au volant des années 60 à nos jours».

Cette exposition proposera «un voyage à travers plus de 60 ans d’histoire des moyens de transport utilisés par les gendarmes» comme la mythique Renault 4, la légendaire Alpine A110 ainsi que la Jeep emblématique. Cette exposition aura lieu samedi 11 octobre de 11h à 17h30, puis dimanche 12 octobre de 10h30 à 17h30.