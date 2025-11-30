À couteaux tirés : Rian Johnson lance un appel à Meryl Streep pour rejoindre le prochain volet

Alors que le quatrième volet du polar «À couteaux tirés» revient très prochainement sur Netflix, Rian Johnson a profité de sa tournée promotionnelle pour faire un appel du pied à Meryl Streep qu’il aimerait beaucoup voir au générique du prochain film.

Le message est passé. Lors de son entretien avec le site américain IndieWire où il venait assurer la promotion du téléfilm «À couteaux tirés 4», attendu le 12 décembre prochain sur Netflix, Rian Johnson n’a pas hésité à désigner Meryl Streep comme la comédienne avec laquelle il adorerait travailler dans un prochain volet de la saga.

«Il y a tellement de grands comédiens avec lesquels j’aimerais travailler. Mais oui, si vous lisez ces lignes, Meryl Streep, je trouve que vous seriez parfaite dans un polar», a-t-il lancé. Une affirmation à laquelle les fans de la série «Only murders in the Building» diffusée sur Disney+, et dans laquelle elle tient un des rôles principaux depuis la saison 3, ne peuvent qu’acquiescer.

Depuis le succès du premier volet d’«À couteaux tirés» en 2019, Rian Johnson n’a aucune difficulté à attirer les plus grandes actrices et acteurs à rejoindre le casting de ces films dans lesquels Daniel Craig incarne le détective Benoit Blanc. Ainsi, la quatrième aventure de l’enquêteur pourra compter sur les présences de Josh Brolin, Josh O’Connor, Kerry Washington, Mila Kunis, Jeremy Renner, Cailee Spaeny ou encore Glenn Close dans les rôles principaux.