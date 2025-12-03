Les 5 meilleurs films des années 2000

Un classement des «meilleurs films» est toujours une aventure semée d’embûches, mais terriblement amusante. Voici notre liste des 5 longs métrages incontournables des années 2000.

Une discussion collective. Ce classement des meilleurs films des années 2000 a été établi en prenant en considération leur impact culturel, leur résonance populaire, et leur capacité à traverser les années sans prendre une ride (ou presque). Si vous n’êtes pas d’accord avec cette liste, faites la vôtre.

Les Infiltrés

Remake du film hongkongais «Internal Affairs» mis en scène par Andrew Lau et Alan Mak en 2002, «Les Infiltrés» restera dans l’histoire comme le long métrage permettant à Martin Scorsese de remporter l’Oscar du meilleur réalisateur pour la première fois de sa carrière (il obtiendra aussi celui du meilleur film, ndlr). L’histoire suit un agent infiltré, Billy Costigan, au sein de la mafia irlandaise.

Dans l’unité spéciale de la police d’État en charge de lutter contre le crime organisé, Colin Sullivan, un homme de main du parrain Frank Costello, a réussi à gravir les échelons. Le destin des deux hommes va s’entrecroiser jusqu’à ce que leur véritable identité menace d’être dévoilée. Avec Leonardo DiCaprio, Matt Damon et Jack Nicholson.

Kill Bill : Volume 1

En 2003, Quentin Tarantino sortait le premier volet de son diptyque sur le thème de la vengeance dans lequel il multiplie les hommages aux films d’arts martiaux hongkongais, aux westerns spaghetti et aux films d’exploitation. Uma Thurman y incarne La Mariée qui, le jour de la cérémonie, alors qu’elle est enceinte, est laissée pour morte par une bande d’assassins agissant sous les ordres de son compagnon, Bill.

Ancienne tueuse à gages appartenant à l’organisation secrète «Détachement International des Vipères Assassines», elle va suivre l’enseignement impitoyable d’un grand maître d’arts martiaux afin de se préparer à se venger un à un de ses tortionnaires. Avec également Lucy Liu, David Carradine et Michael Madsen.

Le Seigneur des Anneaux : La communauté de l’anneau

En 2001, Peter Jackson dévoilait le premier volet de sa trilogie «Le Seigneur des Anneaux» adaptée des romans de J.R.R Tolkien. L’histoire se déroule sur la Terre du Milieu, où le Hobbit Frodon Sacquet se voit confier la périlleuse mission de porter l’Anneau Unique jusqu’au cœur de la Montagne du Destin pour le détruire, et ainsi éviter le retour de Sauron, un être maléfique surpuissant qui veut utiliser l’anneau pour régner sans partage sur les peuples libres.

Il sera aidé dans sa mission par le magicien Gandalf, l’héritier légitime du trône du Gondor Aragorn, l’Elfe Legolas ou encore le nain Gimli. Monument du cinéma contemporain, «La Communauté de l’Anneau» s’est imposé comme une référence absolue de la fantasy sur grand écran. Avec Elijah Wood, Ian McKellen, Sean Austin, Viggo Mortensen, Christopher Lee, Hugo Weaving, Cate Blanchett, Orlando Bloom ou encore Liv Tyler.

Gladiator

Le début des années 2000 a été marqué au fer rouge par le «Gladiator» de Ridley Scott, qui sera récompensé par cinq Oscars en 2001, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur. Russell Crowe y incarne le général romain Maximus Decimus Meridius, qui se retrouve pris au piège des manigances de Commode, fils de Marc Aurèle, qui va assassiner l’Empereur pour lui succéder à la tête de l’Empire.

Devenu esclave, puis gladiateur, Maximus, dont la famille a été exécutée sur ordre du nouvel Empereur, revient au Colisée pour se battre dans l’arène, avec l’objectif d’assouvir son désir de vengeance. Avec également Joaquin Phoenix et Connie Nielsen.

The Dark Knight : Le Chevalier noir

En 2008, Christopher Nolan réalisait le film de super-héros quasi parfait dans le cadre d’une trilogie lancée en 2005 avec «Batman Begins». Ce second volet baptisé «Le Chevalier Noir» reste toutefois une exception tant la confrontation de l’homme chauve-souris avec le Joker – incarné à merveille par Heath Ledger, qui se verra décerner l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume – est intense, avec un récit qui évite de tomber dans le manichéisme trop souvent propre au genre. Avec également Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman et Aaron Eckart.