Les 5 meilleurs films des années 1990

Un classement des «meilleurs films» est toujours une aventure semée d’embûches, mais terriblement amusante. Et voici notre liste des 5 longs métrages incontournables des années 1990.

Une discussion collective. Ce classement des meilleurs films des années 1990 a été établi en prenant en considération leur impact culturel, leur résonnance populaire, et leur capacité à traverser les années sans prendre une ride (ou presque). Si vous n’êtes pas d’accord avec cette liste, faites la vôtre.

Le silence des agneaux

Adaptation du roman éponyme de Ted Tally, «Le silence des agneaux» s’est imposé dans la culture populaire avec une aisance déconcertante, aidées par les performances inspirées de Jodi Foster et Anthony Hopkins dans les rôles principaux. L’histoire suit une jeune enquêtrice du FBI qui se retrouve à faire équipe avec Hannibal Lecter, un dangereux criminel interné dans l’unité psychiatrique d’une prison de haute sécurité de Baltimore, qui va l’aider à identifier un tueur en série surnommé «Buffalo Bill». Cinq Oscars sont venus couronner ce long métrage de Jonathan Demme, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice et meilleur acteur. Un véritable raz-de-marée à la hauteur de son impact à l’époque de sa sortie en salle, en 1991.

Matrix

En 1999, les sœurs Wachowski mettaient en scène un des films de science-fiction les plus influents de l’ère moderne, à l’aube du passage au XXIe siècle, avec cette histoire imaginant un futur dystopique où la grande majorité de l’humanité est maintenue en vie dans une simulation virtuelle pour servir de source d’énergie à des machines intelligentes. Une œuvre artistique majeure applaudie autant pour ses prouesses techniques que l’incroyable pertinence de son propos. Dommage que les trois suites qui ont suivi n’aient jamais pu égaler la claque cinématographique de ce premier volet, devenu une référence absolue du genre.

Jurassic Park

Adaptation du roman éponyme de Michael Crichton, «Jurassic Park» a fait l’effet d’une météorite s’abattant dans les salles de cinéma au moment de sa sortie en 1993, annihilant la concurrence au point de se hisser à la première place des films les plus rentables de l’histoire du cinéma, et le plus grand succès de la carrière de Steven Spielberg. Sa popularité internationale a débouché sur de nombreuses suites, ainsi que des déclinaisons en série animée. En 2018, il a été officiellement conservé par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son «importance culturelle, historique et esthétique».

Les Affranchis

Sorti en 1990, «Les Affranchis» de Martin Scorsese est le film de mafieux par excellence, avec Ray Liotta dans la peau d’Henry Hill, un gangster ayant vraiment existé qui a réussi à grimper les échelons de la mafia new yorkaise avec l’aide de ses compères, Jimmy Conway (Robert De Niro) et Tommy DeVito (Joe Pesci). La réalisation experte de Martin Scorsese, la bande originale, le jeu des acteurs, le scénario en lui-même, ce film est une référence dans son genre dont l’influence continue de se faire sentir aujourd’hui.

Pulp Fiction

En 1994, Quentin Tarantino confirmait son génie derrière la caméra avec «Pulp Fiction», un film en narration non linéaire entremêlant plusieurs histoires entre elles, porté par un casting décapant, avec notamment le retour à l’écran de John Travolta, dont la carrière était alors au point mort, mais aussi les présences de Samuel L. Jackson, Bruce Willis et Uma Thurman. Récompensé par la Palme d’Or à Cannes, et par l’Oscar du meilleur scénario, le deuxième film de la carrière de Quentin Tarantino est venu bousculer les codes du cinéma comme peu d’autres avant lui, le tout sur une bande sonore de folie dont les tubes sont devenus mondialement connus.