Meurtres de Rob Reiner et de son épouse Michele : leurs enfants Jake et Romy prennent la parole pour la première fois

Trois jours après le décès de leurs parents Rob et Michele Reiner, leurs enfants Jake et Romy sont sortis du silence.

Une disparition déchirante. Les enfants de Rob et Michele, Jake, 34 ans, et Romy, 28 ans, ont pris pour la première fois la parole depuis la tragique disparition de leurs parents, poignardés dimanche 14 décembre à leur domicile par leur frère Nick Reiner 32 ans. Affligés par cette disparition, ils ont célébré la mémoire de leurs parents avec émotion, soulignant qu’ils les considéraient comme «leurs meilleurs amis».

«Les mots ne suffisent pas à décrire la douleur inimaginable que nous ressentons à chaque instant de la journée», ont fait savoir le frère et la sœur dans un communiqué relayé par la presse américaine, mercredi 17 décembre. «La perte horrible et dévastatrice de nos parents, Rob et Michele Reiner, est quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à vivre», ont-ils poursuivi, avant de souligner les liens profonds qui les unissaient à leurs aînés. «Ils n'étaient pas seulement nos parents, ils étaient nos meilleurs amis.».

Ils demandent le respect de la vie privée

Alors que la disparition du réalisateur et de son épouse a provoqué une vive vague d’émotion, Jake et Romy ont tenu à remercier les nombreux soutiens qu’ils ont reçus. «Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses condoléances, la gentillesse et le soutien que nous avons reçus non seulement de la part de notre famille et de nos amis, mais aussi de personnes de tous horizons», ont noté Jake et Romy Reiner. Soucieux de vivre désormais ce deuil et ce drame familial dans l'intimité, ils ont ensuite demandé que la «vie privée soit respectée, que les spéculations soient tempérées par la compassion et l'humanité, et que nos parents soient rappelés pour les vies incroyables qu'ils ont menées et l'amour qu'ils ont donné», ont-ils conclu.

Meg Ryan sort aussi du silence

Depuis la disparition du couple, nombreuses sont les personnalités à avoir rendu hommage au cinéaste et à son épouse. Après Demi Moore, Paul McCartney, Kevin Bacon, Elijah Wood ou encore Jerry Seinfeld, c’est Meg Ryan qui, à son tour, a rendu hommage à Rob et Michele Reiner.

L’actrice qui a campé le rôle principal de «Quand Harry rencontre Sally», sous la houlette de Rob Reiner a tenu à se remémorer le couple cher à son cœur avec émotion. «Merci, Rob et Michelle, pour la façon dont vous croyez au véritable amour, aux contes de fées et aux rires. Merci pour votre foi dans le meilleur des gens», a noté la comédienne de 64 ans. «Je dois croire que leur histoire ne s'achèvera pas sur cette tragédie impossible, qu'il en ressortira quelque chose de positif, une prise de conscience... Je ne sais pas, mais je pense qu'ils voudraient que ce soit quelque chose d'optimiste et d'humain, quelque chose qui nous permette à tous de mieux nous comprendre les uns les autres et de trouver une certaine paix», a-t-elle conclu.

Rob et Michele Reiner ont été retrouvés morts à leur domicile de Los Angeles dimanche 14 décembre. Leur fils Nick Reiner a été arrêté dans la foulée et inculpé mardi 16 décembre pour le meurtre de ses parents. Le trentenaire, qui par le passé avait parlé ouvertement de sa lutte contre la toxicomanie depuis l'adolescence, risque une peine de prison à perpétuité. Présenté au tribunal mercredi 17 décembre, il doit comparaître à nouveau le 7 janvier prochain.