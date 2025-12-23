Spotify désactive le compte de hackers spécialistes en «scraping»

La plate-forme de streaming musical Spotify a désactivé le compte de hackers qui affirmaient avoir sauvegardé des fichiers sur des banques d'archives gratuites. Les utilisateurs ne seront pas impactés.

Spotify victime de «scraping». Le service de streaming musical a annoncé lundi avoir désactivé les comptes d'un groupe de hackers qui affirmait avoir «sauvegardé» des millions de fichiers musicaux et de métadonnées de la plate-forme.

Le groupe Anna's Archive avait déclaré sur un blog avoir sauvegardé 86 millions de titres Spotify et les métadonnées de 256 millions de titres, un processus appelé «scraping», afin de créer «des archives de préservation» musicales ouvertes.

Anna's Archive affirme que les 86 millions de titres musicaux représentaient plus de 99,6% des écoutes sur Spotify, et que les copies de métadonnées représentaient 99,9% de tous les titres disponibles sur la plate-forme.

Aucun impact pour les utilisateurs

Cette faille, qui n'a pas d'impact pour les utilisateurs de Spotify, signifie en théorie que n'importe qui peut utiliser ces informations pour constituer ses propres archives musicales gratuites. En réalité, les détenteurs des droits sont en capacité de poursuivre les contrevenants.

«Spotify a identifié et désactivé les comptes d'utilisateurs malveillants qui se livraient à un scraping illégal», a indiqué la société suédoise dans un communiqué. «Nous avons mis en place de nouvelles mesures de sécurité pour ces types d'attaques contre les droits d'auteur et surveillons activement les activités suspectes», a assuré la société.

«Depuis le premier jour, nous sommes engagés aux côtés de la communauté artistique contre le piratage, et nous travaillons activement avec nos partenaires de l'industrie de la musique pour protéger les créateurs et défendre leurs droits», a souligné l'entreprise.