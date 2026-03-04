«Je peux retirer tous les organes» : Nicole Kidman a appris à pratiquer des autopsies pour son rôle dans la série médicale «Scarpetta»

Vedette du nouveau thriller médical «Scarpetta» diffusé à partir du 11 mars, Nicole Kidman a appris à réaliser une autopsie pour les besoins de la série. «Je peux retirer et nommer tous les organes», se félicite-t-elle.

Avec plus de quarante ans de carrière à son actif, Nicole Kidman s'est essayée à divers rôles. Elle s'est transformée en jeune femme obsédée par l'idée de devenir une célébrité de télé-réalité dans «Prête à tout», en actrice de cabaret pour «Moulin Rouge!», ou encore en PDG d'une grande entreprise entamant une liaison torride avec son stagiaire dans «Babygirl».

Pour le petit écran, l'actrice australienne interprète cette fois-ci un médecin légiste, et elle a pris ses fonctions à cœur, comme elle le raconte sur le plateau de The Tonight Show, présenté par Jimmy Fallon, lundi 2 mars.

Pour les besoins de la série «Scarpetta», adaptée des romans policiers de Patricia Cornwell et diffusée à partir du 11 mars sur Prime Video, Nicole Kidman a souhaité s'imprégner au mieux du personnage du Dr Kay Scarpetta en apprenant à réaliser une autopsie.

«Si je devais le faire, je pourrais. Je peux retirer tous les organes. Je peux tous les nommer», affirme-t-elle sur le plateau du talk show américain, laissant le présentateur sans voix. «Je peux retirer les poumons, le foie, la vésicule biliaire et les intestins», liste-t-elle. L'anatomie humaine n'a plus aucun secret pour elle.

Nicole kidman, une actrice de genre

Nicole Kidman aurait même souhaité montrer ses nouveaux talents en direct. «Ils m’ont demandé si j’étais prête à en faire une dans l’émission. À moins que j’aie mal compris… Peut-être sur un mannequin ou quelque chose comme ça», plaisante-t-elle.

Cette préparation intense n'a rien de surprenant venant de la part de Nicole Kidman, qui se considère davantage comme une actrice de genre (qui choisit des rôles particuliers et pas forcément des premiers rôles) plutôt qu'une star de cinéma.

«Si on vous engage parce que vous êtes une star de cinéma, cela signifie qu'on vous veut pour votre célébrité. Je n'ai jamais été engagée pour ces raisons. On m'a toujours choisie car je correspondais aux attentes du personnage», révélait-elle dans les colonnes de Variety en 2025.

Dans «Scarpetta», Nicole Kidman devra, aux côtés de Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose et Bobby Cannavale, résoudre des autopsies après trente ans d'absence au travail, alors qu'elle traverse en parallèle des drames familiaux.