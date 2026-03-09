Quentin Tarantino : de quoi sa pièce de théâtre parlera-t-elle ?

Quentin Tarantino développe une pièce de théâtre dont la première serait prévue en janvier 2027. Le projet est décrit comme une «farce à l'ancienne».

Quentin Tarantino va faire son retour à la mise en scène avec une pièce de théâtre originale qu'il a écrite, comme l'a confirmé ce week-end Variety. D'après certaines sources, le scénario ne s'inspire d'aucun de ses films précédents et serait loin de l’univers violent auquel il a habitué les spectateurs.

Selon le Daily Mail, qui a révélé l'information, le réalisateur de «Kill Bill» a écrit une «farce britannique à l'ancienne» qui viserait à être jouée dans le West End, le célèbre quartier des théâtre londonien. Il chercherait actuellement à réunir une troupe d'acteurs dans la veine de celle de la trépidante comédie «Noises Off» de Michael Frayn. Pour ceux qui ne connaissent pas «Noises Off», il s'agit d'une pièce de théâtre burlesque, une mise en abyme qui raconte l'histoire d'une production théâtrale ponctuée de mésaventures et d'erreurs qui mènent à un chaos général en coulisses.

Si la trame de l'histoire en elle-même n'a pas été dévoilée, Deadline confirme que le projet aura une tonalité comique, pleine de gags et de quiproquos donc, et annonce que la première est prévue pour janvier 2027.

Objet d'un film en cas de succès

Quentin Tarantino, qui a renoncé à réaliser un film intitulé «The Movie Critic», qui devait être son dernier long-métrage et sera à l’affiche de «Only What We Carry» en tant qu’acteur, avait laissé entendre, dans un podcast en août dernier, qu'il avait écrit une pièce et qu'il comptait y consacrer entre un an et demi et deux ans.

Le célèbre réalisateur, qui n'a pas tourné de film depuis 2019, année où il a sorti «Once Upon a Time… in Hollywood» (dont une suite, «Les Aventures de Cliff Booth», va être réalisée par David Fincher pour Netflix), avait déclaré : «Si vous vous demandez ce que je fais en ce moment, j'écris une pièce de théâtre, et ce sera probablement la prochaine chose que je ferai.» « «Si c’est un fiasco, je n’en ferai probablement pas un film. Mais si c’est un succès retentissant, ce sera peut-être mon dernier long-métrage», avait-il aussi déclaré selon les propos cités par The Hollywood Reporter.



Plus tôt cette semaine, le cinéaste a fait l'objet de fausses informations indiquant qu'il avait été tué dans une attaque de missile en Israël, où il vit avec sa femme Daniella Pick, mais une source a démenti la rumeur et a déclaré que lui et sa famille étaient sains et saufs.