«Tant que je suis en vie, je ne veux voir personne d'autre» : Elijah Wood espère jouer Frodon dans le nouveau «Seigneur des Anneaux»

Alors qu'un quatrième volet du «Seigneur des anneaux» est actuellement en préparation, Elijah Wood le clame haut et fort : il ne souhaite pas voir un autre acteur interpréter son personnage de Frodon.

Il y a des personnages que l'on ne peut s'imaginer incarnés par d'autres acteurs. Pour Elijah Wood, l'idée qu'un autre comédien interprète Frodon, le rôle qui l'a révélé au grand public dans la saga «Le Seigneur des anneaux» est impensable. «Tant que je suis en vie, je ne veux pas voir quelqu'un d'autre jouer ce protagoniste», révèle-t-il dans un entretien accordé à la version britannique du Times, le 8 mars.

L'année dernière, en pleine convention, Ian McKellen, l'interprète de Gandalf dans la saga fantastique, a plus ou moins vendu la mèche sur le développement d'un quatrième film, prévu pour 2027. Information confirmée plus tard par les studios Warner Bros.

L'acteur a aussi laissé entendre que le personnage de Frodon pourrait être de retour, pour ce volet centré sur Gollum, intitulé «The Hunt of Gollum». «Je vais vous révéler deux secrets sur son casting : il y a un personnage dans le film qui s'appelle Frodon, et un autre qui s'appelle Gandalf. À part ça, je ne dirai rien d'autre.»

La magie sera-t-elle de retour ?

Elijah Wood ne cache pas sa joie de potentiellement renfiler son costume. «Je ne peux officiellement rien dire tant que ce n'est pas annoncé publiquement mais je suis très heureux à l'idée d'une suite», confie-t-il dans les colonnes du Times. L'acteur révèle toutefois être un peu angoissé de retourner dans cette épopée fantastique, les suites étant parfois peu appréciées. «Tout le monde est un peu protecteur des films et espère que les créateurs réussiront à recréer la magie de la saga.»

«The Hunt for Gollum», réalisé par Andy Serkis, se concentrera sur les origines et le destin de ce personnage à partir des événements dépeints entre «Le Hobbit» et «La communauté de l'anneau».

Adaptée des romans de J.R.R. Tolkien, cette trilogie est devenue l'un des univers les plus emblématiques du septième art. La saga a ainsi récolté près de 3 milliards de dollars dans le monde. L'histoire a également été adaptée sur le petit écran pour Prime Video avec «Les Anneaux de pouvoir», série prévue en cinq saisons.