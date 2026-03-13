Une guitare des Pink Floyd vendue plus de 14 millions de dollars, un record absolu pour cet instrument

La «Black Strat» de David Gimour des Pink Floyd a été vendue 14,55 millions de dollars, devenant ainsi la guitare la plus chère jamais vendue.

La mythique guitare que David Gilmour a notamment utilisée sur les chansons «Money» et «Shine On You Crazy Diamond» a vu s’envoler son prix de manière stratosphérique ce jeudi lors d’une vente aux enchères organisée à New York.

La Fender Stratocaster noire de 1969, baptisée affectueusement ‘The Black Strat’ et utilisée par le célèbre guitariste des Pink Floyd sur six albums du groupe - dont les mythiques «Dark Side of the Moon», «Wish you were here», «Animals» et «The Wall» - a été vendue 14,55 millions de dollars (12,72 millions d’euros).

Elle a ainsi battu le record de la guitare la plus chère jamais vendue aux enchères, annonce Christie's. Avec un prix estimé entre 2 et 4 millions de dollars, même les estimations les plus folles n'auraient jamais imaginé que l’instrument - déjà acheté aux enchères par le défunt propriétaire des Colts d'Indianapolis pour 3,9 millions dollars en 2019 – atteindrait ce prix sans précédent.

La guitare la plus emblématique du musicien des Pink Floyd a même plus que doublé le précédent record établi en 2020 par une guitare ayant appartenu à Kurt Cobain. La Martin D-18E, que le chanteur et guitariste de Nirvana avait utilisée lors de la performance MTV Unplugged, s’était envolée à 6 millions de dollars (5,24 millions d’euros).