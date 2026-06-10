Ouverture de la Galerie nationale du design à Saint-Etienne ce mercredi

La Galerie nationale du design ouvre ses portes à Saint-Étienne ce mercredi 10 juin à 18h. Le lieu présentera chaque année une grande exposition.

Dédiée à la valorisation des collections publiques, la Galerie nationale du design se dévoile ce mercredi. Situé au cœur du quartier Cité du design de Saint-Etienne, ce nouvel espace de 1.000 mètres carrés, «unique en France» selon ses concepteurs, est plus précisément installé dans un bâtiment de l'ancienne Manufacture d'armes.

La galerie, qui expose mobilier, électroménager, ou encore graphisme entend rassembler en un seul et même lieu les collections publiques de design de l’Hexagone comme le Centre Pompidou, les Manufactures nationales de Sèvres, le Mobilier national ou encore le Centre national des arts plastiques.

Le lieu ne proposera pas de collection permanente mais une collection d’objets renouvelée annuellement. Intitulée «Design en main : du langage à l'objet», l'exposition inaugurale, présentée jusqu'en mars 2027, compte environ 400 objets dont le Robot-Marie Moulinex (1960), le tabouret «Anonymous Stool» de Ron Arad (1994) ou encore les vases Ecolo d’Enzo Mari, (1992).

Objets porteurs de la mémoire des sociétés

L’historienne du design Laurence Mauderli propose un parcours narratif qui retrace l’histoire du design : ses phases de développement, ses influences, et son impact sur la société. Un parcours pensé à partir de six expressions populaires autour du mot «main» (À mains nues, Mettre la main à la pâte, Avoir en main, De main en main, Perdre la main, Prendre en main) qui invite à faire le lien entre le langage, les gestes et les objets qui nous entourent, et à découvrir comment le design, hier comme aujourd’hui, façonne notre manière d’habiter le monde.

«De la culture industrielle stéphanoise aux perspectives contemporaines en passant par les grandes mutations des XXe et XXIe siècles, cette épopée du design met en lumière la manière dont les objets, transmis de main en main, portent la mémoire des sociétés tout en ouvrant des voies nouvelles», est-il indiqué.

A noter que pour célébrer l’ouverture de la Galerie nationale du design, il sera possible les samedi 13 et dimanche 14 juin de 10h à 18h d’accéder gratuitement à l’ensemble des expositions en cours à la Cité du design de Saint-Etienne où se tiendront également une quinzaine d’ateliers créatifs et des animations. Toutes les infos sont à retrouver ici.