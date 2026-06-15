Fête de la musique 2026 : ces 4 rendez-vous à ne pas manquer

Concert, chorale, DJ set… Ce dimanche 21 juin, la capitale va vibrer au rythme de la Fête de la musique. Face à une programmation aussi riche que variée, voici quatre rendez-vous à ne pas manquer pour chanter, danser et fêter comme il se doit l'arrivée de l'été.

Musée Guimet : K-Music

Le Musée Guimet se met à l'heure coréenne et organise une soirée 100% K-Pop. Au programme : ateliers de danse avec la chorégraphe Jooyoung Lee, karaoké, quiz musicaux, performances et rencontres autour de la culture coréenne. Les visiteurs pourront également découvrir l'histoire de la K-Pop ou encore s'initier à l'art de make-up des idols. Puis, dès 18h, rendez-vous sur le rooftop du musée où résonneront les plus grands tubes du genre. Pour terminer la soirée en beauté, le label Chinabot prendra le relais avec des DJ sets signés Arexibo, HWXXNG et Pal Hwang Dan.

K-Music, de 14h à 22h, activités gratuites dans la limite des places disponibles, Musée Guimet, Paris 16e.

Hôtel de la marine : chorale participative

Joyau du XVIIIe siècle niché sur place de la Concorde, l'Hôtel de la Marine invite le public à pousser la chansonnette de 16h à 18h au côté de l'association «Tout le monde peut chanter». Une grande chorale participative ouverte à tous investira la cour d'honneur avec un répertoire mêlant classiques intemporels et tubes plus récents, de Dalida aux Beatles. L'ambiance s'annonce chaleureuse, festive et décontractée. Et nul besoin d'être un chanteur chevronné pour donner de la voix.

Chorale «Tout le monde peut chanter», de 16h à 18h, gratuit en accès libre, Hôtel de la marine, Paris 8e.

Mémorial de la Shoah : AutorYno et Degré 41

Dans le cadre Fête de la musique et du Festival des cultures juives, le Mémorial de la Shoah met à l'honneur les sonorités d'Europe de l'Est. Ce voyage musical commencera sur le parvis dès 17h avec AutorYno. Impossible de ne pas succomber à l’énergie de ce groupe parisien qui revisite le répertoire yiddish à travers un mélange électrisant de klezmer, de jazz et de rock. Puis, à 18h30, place au trio Degré 41. Composé de Dimitri Artemenko, Vadim Sher et Yuri Shraibman, il fera dialoguer piano, violon, clarinette et saxophone dans un univers où se croisent musique, littérature et cinéma.

AutorYno et Degré 41, de 17h à 22h, Mémorial de la Shoah, Paris 4e.

Église St Philippe du Roule : Grand Concert Gospel

Pour faire le plein de bonnes vibrations, direction l'église Saint-Philippe-du-Roule, qui accueillera le dernier concert gospel de la saison. Sous la direction du chef de chœur Marco del Gatto, l'ensemble vocal Soul Tales fera revivre a cappella la richesse et la profondeur des spirituals afro-américains. Une heure de chants, de ferveur, d'émotions et d'énergie communicative pour entrer dans l'été sur une note résolument joyeuse.

Grand Concert Gospel, 16h, 10€ la place, Église St Philippe du Roule, Paris 8e.