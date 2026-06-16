Jason Bateman se souvient du conseil de Katharine Hepburn au début de sa carrière

Révélé au grand public dans la série «Ozark», Jason Bateman était un enfant star à Hollywood où il a côtoyé de nombreuses stars, dont Katharine Hepburn, qui lui a donné le conseil le plus précieux de sa carrière.

La leçon de toute une vie. Actuellement au générique de la série «DTF St. Louis» sur HBO Max, acclamé pour sa performance dans «Black Rabbit» avec Jude Law sur Netflix, et adulé pour son jeu d’acteur dans «Ozark» et «Arrested Development», Jason Bateman s’est imposé comme un comédien incontournable à Hollywood où sa carrière a débuté au début des années 1980, avec notamment une apparition dans «La petite maison dans la prairie».

L’acteur de 57 ans a profité d’un entretien avec le site américain Deadline pour évoquer son parcours, et notamment le meilleur conseil qu’il a reçu au cours de sa carrière. Sans hésitation, Jason Bateman a cité son expérience auprès de l’actrice mythique, Katharine Hepburn, à laquelle il a donné la réplique dans un téléfilm diffusé sur la chaîne CBS en 1994. Aussi, alors qu’il jouait une scène avec elle où ses émotions devaient surgir, la comédienne âgée de 87 ans à l’époque, a demandé à couper la scène afin de lui délivrer une leçon de comédie.

Des émotions simples

«Je me souviens que j'essayais de pleurer dans la scène. J'imagine que je forçais un peu trop ou que j'y mettais vraiment trop du mien, et au milieu de la prise, elle s'est arrêtée et a dit : ‘Oh, arrête de jouer !’ Et c'était déstabilisant à entendre devant tout le monde. Alors j'ai dit : ‘Tu veux dire pour de bon, genre professionnellement ?’ Et elle a répondu : ‘Non, non, non. Dis juste les mots. Tu es super. Tu n'as juste pas besoin de forcer et d'en rajouter. Sois juste humain et dis les mots, et sois ému. Ne joue pas l'émotion’», explique-t-il.

Âgé de 19 ans au moment du tournage, Jason Bateman révèle avoir eu du mal à comprendre ce qu’elle voulait dire sur le coup. Mais une fois qu’il a saisi la substance des propos de Katharine Hepburn, le comédien précise avoir gardé ce précieux conseil avec lui tout au long des projets qui ont suivi.