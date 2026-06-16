«Kiki la petite sorcière» : une série en prises de vues réelles est en cours de développement

Le film «Kiki la petite sorcière» va être adapté en série. Le programme, en prises de vues réelles, est notamment produit par les studios de la BBC.

Le film culte du Studio Ghibli, «Kiki la petite sorcière» est en cours d'adaptation en série télévisée par BBC Studios. Cette série de 10 épisodes de 30 minutes sera la première adaptation en prises de vues réelles du film d’animation d’Hayao Miyazaki. Comme l’indique Variety, BBC Studios Kids & Family a noué un partenariat avec la société de production britannique Wheel in Motion et la société japonaise Kadokawa Corporation pour développer ce programme qui sera, comme le film d’animation, principalement inspirée du premier tome de la série de six livres d'Eiko Kadono.

La série racontera ainsi les aventures de Kiki, 13 ans, qui part vivre seule afin de parfaire sa formation de sorcière. La jeune fille s'installe dans la ville portuaire de Koriko et sur les conseils d'Osono, une boulangère qui l'héberge gratuitement, crée un service de livraison rapide qu'elle assure grâce à son balai volant. Doté d’un optimisme à toute épreuve et d’une immense gentillesse, Kiki se fait facilement des amis.

L'adaptation télévisée sera écrite par Irena Brignull, scénariste et romancière dont les crédits au cinéma incluent le film nommé aux Oscars «Les Boxtrolls» ainsi que «Le Petit Prince» de Netflix. Elle a également supervisé le scénario de «Shakespeare in Love», «Capitaine Corelli» et «Bravo Two Zero», entre autres.

Faire découvrir l'œuvre «à une nouvelle génération»

«Nous sommes ravis de participer à cette collaboration qui permettra à une nouvelle génération de découvrir ‘Kiki la petite sorcière’ à l’échelle mondiale. L’histoire d’Eiko Kadono, si chère au cœur des enfants, a conquis le public du monde entier, et cette ambitieuse adaptation en prises de vues réelles offre une occasion unique de réinventer sa magie, sa tendresse et son esprit d’aventure», a déclaré Grainne McNamara, vice-présidente du développement chez BBC Studios Kids & Family.

Publié initialement au Japon en 1985 par les éditions Fukuinkan Shoten, «Kiki la petite sorcière» s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. L’adaptation du Studio Ghibli était quant à elle sortie en 1989 au Japon et en 2004 en France.

Conte touchant magnifiquement réalisé par Hayao Miyazaki, le film avait été unanimement salué par la critique. Il avait à l’époque de sa production bénéficié d'un budget de production de 800 millions de yens (4,3 millions d’euros environ) ce qui en avait fait l'un des films d'animation les plus chers jusqu'alors, avec «Akira» (1988) et «Les Ailes de Honnêamise» (1987). Il s’agit du premier film du Studio Ghibli à avoir connu un succès commercial dès sa sortie, en rapportant 4,3 milliards de yens (26,7 millions d’euros).