Obsèques de Marjane Satrapi : la cérémonie se tiendra ce vendredi après-midi à Paris

Les obsèques de Marjane Satrapi, décédée le 4 juin dernier à seulement 56 ans, se tiendront au Crématorium du Père-Lachaise à Paris cet après-midi. La cérémonie est ouverte au public pour un ultime hommage à l’artiste.

Un dernier adieu à une grande dame. L'annonce de la disparition le 4 juin dernier de Marjane Satrapi, connue internationalement pour sa bande dessinée et son long métrage «Persepolis», a provoqué une vive émotion. «Morte de tristesse un peu plus d’un an après Mattias Ripa, son mari et l’amour de sa vie» selon un communiqué de ses proches, ses obsèques auront lieu ce vendredi, en début d’après-midi, avait annoncé il a quelques jours son entourage sur le compte Instagram de l'artiste.

La cérémonie qui se tiendra à 13 h en la salle de la Coupole, au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement de la capitale, sera ouverte au public. Elle permettra aux anonymes de rendre un ultime hommage à l’autrice et réalisatrice engagée, disparue à seulement 56 ans. La cérémonie pourrait bien également réunir plusieurs personnalités de la bande dessinée telles que Joann Sfar ou encore Riad Sattouf, qui avaient fait part de leur émotion à l'annonce de sa disparition.

Une artiste engagée

Née en Iran, à Rasht, en 1969, Marjane Satrapi a connu le succès avec sa série de bandes dessinés autobiographiques «Persepolis», quatre tomes publiés au début des années 2000. Un ouvrage qui relatait les 25 premières années de sa vie, de son enfance à Téhéran, durant la révolution, à son départ pour l’Autriche, pour y poursuivre ses études après l’instauration de la République islamique.

Un récit qu’elle avait porté au cinéma. Son adaptation lui avait valu plusieurs récompenses dont le prix du jury au festival de Cannes en 2007 ainsi que deux César. Elle avait également été récompensée du Prix du meilleur album à Angoulême en 2005 pour sa bande dessinée «Poulet aux prunes», également adaptée à l’écran.

Exilée en France depuis 1994, fervente opposante de la République islamique d'Iran, l’artiste franco-iranienne était particulièrement engagée auprès du peuple iranien, militant pour la liberté des femmes.