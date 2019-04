Adele annule deux concerts à Londres et pourrait arrêter la scène

La chanteuse britannique Adele a annulé les deux derniers concerts de sa tournée mondiale, qui devaient avoir lieu ce week-end au stade de Wembley à Londres. Elle invoque, «désespérée» un problème aux cordes vocales.

«Je ne sais même pas par où commencer» a t-elle écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux dans la nuit de vendredi à samedi.

«Les deux dernières soirées à Wembley ont été les spectacles les plus grands et les meilleurs de ma vie (...). Mais j’ai lutté, vocalement, pendant ces deux soirs. J’ai dû pousser bien plus que je ne le fais normalement.» explique t-elle, précisant qu’elle a consulté un médecin et que le diagnostic est sans appel. «Je suis tout simplement incapable de chanter ce week-end».

Ce n’est pas la première fois qu’Adele doit annuler une tournée suite à un problème aux cordes vocales. Cela avait déjà été le cas en 2011, suite à une hémorragie.

«Ce serait un euphémisme de dire que j’ai le coeur brisé» a ajouté la chanteuse, «J’ai tellement envie de faire (ces concerts) que j’ai même envisagé de jouer en playback, juste pour pouvoir être devant vous, avec vous. Mais je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai jamais».

Adele, qui se dit «désolée» et «dévastée», a précisé que les billets seront remboursés si les concerts (qui affichaient complet) ne «peuvent pas être reprogrammés».

Une nouvelle qui arrive quelques jours après qu’Adele a évoqué la possibilité que cette tournée soit la dernière : «Faire des tournées est une chose spéciale. Ça ne me convient pas particulièrement bien» a t-elle avoué dans une note manuscrite insérée dans le programme de ses concerts londoniens.

«Je suis très casanière et je prends beaucoup de plaisir à partir de petites choses (...) Mes tournées se passent toujours mal».

La chanteuse, qui a souvent fait part de son trac de monter sur scène, avait arrêté temporairement sa carrière en 2012, désireuse de fonder une famille.