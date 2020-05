Quelles sont les 5 séries les plus longues de l’histoire de la télé ?

Bon courage à ceux qui souhaitent les «binger». Dans cet article, nous avons recensé les séries les plus longues de l’histoire de la télévision, plus communément appelées ou «soap operas». Elles comptent toutes plusieurs milliers d’épisodes au compteur.

Même si le coronavirus a parfois provoqué - une première - l'arrêt de leur diffusion, le téléspectateur qui souhaiterait regarder un de ces feuilletons du premier au dernier épisode (le plus récent) serait probablement obligé d’y consacrer plusieurs mois de son existence. Sans compter que, pour certaines d’entre elles qui sont encore en diffusion, il accumulerait un retard conséquent à la fin du visionnage tellement les épisodes s’enchaînent parfois depuis plus de soixante-dix ans.

Haine et passion – 18.262 épisodes (TV et radio)

Lancé en juin 1952 à la télévision américaine, sur CBS, «Haine et passion» est de loin le feuilleton le plus interminable long que le petit écran n’est jamais vu avec ses 15.762 épisodes télévisés. Si on ajoute ceux qui furent diffusés à la radio dès 1937, le chiffre grimpe à un chiffre astronomique de 18.262 épisodes. Il a été arrêté le 18 septembre 2009 après cinquante-sept ans de bons et loyaux services.

Il faudrait plus de 380 jours sans interruption pour «binger» l’intégralité de la série (avec des épisodes variant entre vingt et quarante minutes).

Hôpital central – 13.859 épisodes

Lancé en avril 1963, ce feuilleton continue d'enchaîner les épisodes. Et menace d’atteindre la première place si personne ne fait rien rapidement. Prédécesseur de toutes les séries médicales à la télévision, «Hôpital central» suit les histoires d’amour rocambolesques du personnel d’un hôpital situé dans la ville fictive de Port-Charles. Avec des intrigues secondaires à profusion. Bravo aux auteurs qui continuent de trouver des idées après 13.859 épisodes (au 28 juillet 2017).

Il faudrait plus de 384 jours sans interruption pour «binger» l’intégralité de la série (épisode de quarante minutes).

Des jours et des vies – 13.139 épisodes

Lancé en novembre 1965, et toujours en production, «Des jours et des vies» suit trois familles principales vivant dans la ville de Salem et qui, au fil des années, affrontent les aléas de la vie où les passions se déchaînent, les trahisons aussi, etc. Des histoires qui s’étalent sur 13.139 épisodes (au 28 juillet 2017).

Il faudrait plus de 364 jours sans interruption pour «binger» l’intégralité de la série (épisode de quarante minutes).

Les Feux de l’amour – 11.230 épisodes

Quelle déception ! Au moment de commencer cet article, «Les Feux de l’amour» faisait figure de grand favori. Le feuilleton, lancé en 1973, rate le podium pour attraper la quatrième place. Il est, lui aussi, encore en production. En juin dernier, il a même été prolongé pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2020. Les histoires de ces riches familles de Genoa City n’ont pas fini de passionner le troisième âge. Ce feuilleton ne s’arrêtera JAMAIS !!!

Il faudrait plus de 280 jours sans interruption pour «binger» l’intégralité de la série (épisodes de trente-six minutes).

Coronation Street – 9.223 épisodes

C’est un monument de la télévision britannique. Lancé en 1960, «Coronation Street» fait encore de la résistance. En 2010, le feuilleton s’est même payé le luxe de s’offrir un nouveau générique pour ses 50 ans. Depuis toutes ses années, il conte les aventures des habitants de cette rue de la ville imaginaire de Weatherfield. Impossible de mentionner le Royaume Uni sans parler de ce feuilleton légendaire.

Il faudrait plus de 140 jours sans interruption pour «binger» l’intégralité de la série (épisodes de vingt-deux minutes).

Bonus : Plus belle la vie – 3.340 épisodes (+19 téléfilms)

En France, la série la plus longue est bien évidemment «Plus belle la vie» qui met en scène le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral. Ce qui est étonnant, c’est qu’elle encore récente puisqu’elle a démarré sa diffusion en 2004. Et qu’elle compte déjà 3.340 épisodes («Sous le soleil» est loin derrière avec 480 épisodes).

Il faudrait plus de 59 jours sans interruption pour «binger» l’intégralité de la série (épisodes de vingt-cinq minutes et téléfilms de 90 minutes).