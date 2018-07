Who is America ?, série événement de Sacha Baron Cohen dès juillet sur Canal+

L’acteur et humoriste Sacha Baron Cohen est la star de «Who is America ?», une nouvelle série Showtime qui promet d’être irrévérencieuse à souhait et sera à découvrir en France, au rythme américain, sur les chaînes du groupe Canal à partir du 16 juillet.

Les épisodes seront disponibles au lendemain de la programmation américaine en VOST sur l'offre MyCanal. Ils seront aussi diffusés les lundis à 20h30 sur Canal+ Décalé, le mardi 17 juillet à 21H45 sur Canal+ Séries, et le dimanche 22 juillet vers 23h sur Canal+.

Créée, produite, et tournée sous couverture par Sacha Baron Cohen lui-même au cours de l’année passée, Who is America ? s’annonce comme une satire de l’Amérique, un show qui explore, sur les plans politique et culturel, la diversité des individus qui peuplent cette «nation unique», qu’ils soient célèbres ou anonymes.

Habitué de la provoc., l’artiste connu notamment pour ses rôles de Ali G, Borat ou encore Brüno, y tend un miroir à la société américaine, notamment au travers d’interviews gratte-poils et un discours grinçant qui ne devrait pas épargner Donald Trump.

Une vidéo dévoilée ce mardi 10 juillet montre Dick Cheney en train de signer un autographe sur un «waterboarding kit», le matériel de torture par l’eau utilisé par la CIA et défendu par l’ancien vice-Président. Un rapide montage dévoile par ailleurs une image de l’ancien président Barack Obama avec de faux airs d’Oussama Ben Laden.

Composée de 7 épisodes de 30 minutes, Who is America ?, alias «le programme le plus dangereux de l’histoire de la télévision», faisait depuis quelques jours sans dire son nom l’objet d’un mystérieux teasing sur les comptes Twitter de Sacha Baron Cohen et de la chaîne américaine Showtime. Il y a fort à parier que le programme déclenchera une tempête de tweets sur le compte Twitter de Donald Trump.

Perhaps the most dangerous TV show in history. Learn more: https://t.co/qdUazj7w1s pic.twitter.com/QL7CvgGUgt — Showtime (@Showtime) 29 juin 2018