Les 10 podcasts à écouter sur son transat cet été

Et si vous remplaciez votre roman de l'été par un podcast ? Pour rêver, rire, apprendre, occuper son trajet en avion ou se préparer avant le départ en vacances, il y a forcément un format qui correspond. Décroisez les jambes, fermez les yeux, écouteurs en place : c'est parti.

Pour ceux qui veulent prolonger la coupe du monde

La victoire des Bleus vous a donné des ailes ? Alors pourquoi ne pas faire durer le plaisir et se préparer pour la prochaine saison de football ?

Si les podcasts consacrés à l'actualité du ballon rond s'adressent plutôt à des initiés, certains formats peuvent tout aussi bien ravir les néophytes. Longues conversations et petites anecdotes : tous les quinze jours dans Banquette, Abdallah Soidri reçoit un acteur du monde du football. Joueur, entraîneur, journaliste, responsable marketing, responsable d'associations : des invités éclectiques pour voir le ballon rond sous un autre angle.

A écouter à la mi-temps.

Pour s'évader depuis son canapé

Des envies de voyages, mais pas encore prêt pour la grande aventure ? Plongez depuis chez vous dans les récits des Baladeurs, la nouvelle émission audio de la revue des globe-trotters, Les Others. Tous les quinze jours, des aventuriers des temps modernes, photographes ou biologistes, vous font parcourir le monde et les grands espaces, du froid polaire du Grand nord à l'humidité étouffante d'une jungle au Panama, jusqu'en haut de la plus haute route du monde, entre la Chine et le Pakistan. Des récits immersifs qui donnent envie d'ailleurs.

A écouter en préparant sa prochaine escapade.

POUR DÉCOUVRIR LES HÉROS DU QUOTIDIEN

Pas besoin de porter une cape et un masque pour cela. Mêmes les parfaits inconnus ont des histoires stupéfiantes à raconter. C'est ce que Transfert met en valeur. Deux femmes en quête d'un enfant, une carrière d'un footballeur stoppée nette par une blessure, un road-trip en Australie qui change la vie : autant de récits singuliers, racontés à la première personne, comme si on s'immiscait dans une conversation intime qui ne nous était pas destinée.

Le podcast Super Héros respecte également cette ligne de conduite. A travers des entretiens, Annie, Vanessa, Hélène, Hafizou et Paul se livrent au micro de Julien Cernobori et racontent leur vie hors du commun. Chaque personnage se raconte en plusieurs épisodes, dans des récits fournis en rebondissements qui deviennent vite addictifs.

A écouter pour se booster avant le départ.

Pour ceux qui ont la main verte

Bon Plant, c'est le podcast qui va ravir ceux pour qui congés rime avec planter. Animé par Thibault Schepman, ce format court (entre 10 et 30 minutes) vous emmène à la rencontre de personnes qui végétalise la ville. Ruches sur le toit des immeubles, potagers urbains, jardins partagés, tuto compost : les conseils de fins jardiniers ou tout simplement de passionnés sont distillés au fil des rencontres.

A écouter allongé sur l'herbe de son jardin.

Pour les épicuriens

Plan Culinaire, l'émission qui fait frétiller vos papilles. Pendant vingt minutes, Mélissa Bounoua et Nora Bouazinni (auteure de «Faiminisme») braquent le projecteur sur un phénomène culinaire, une pratique ancienne ou contemporaine ou une question que l'on se pose tout autour de la gastronomie. Par exemple, le premier épisode nous explique avec fantaisie pourquoi on raffole des céréales. Un format alléchant et qui assume les bruits de bouches.

Si vous êtes plutôt de nature à débattre du bien-fondé de la pizza hawaïenne, ou à questionner la légitimité du tacos français face au tacos mexicain, vous allez saliver avec Bouffons. Le vidéaste Guillhem Malissem, connu pour sa chaîne Youtube «Hangover Cuisine», joue les médiateurs en faisant dialoguer des experts de la bonne bouf', chefs ou non, et décrypter les pratiques culinaires d'hier et d'aujourd'hui. Le dernier épisode consacré à la cuisine provençale devrait parfaitement s'accorder avec votre été.

A écouter derrière son caddie ou en épluchant ses carottes.

Pour mettre un peu de piment dans son été

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur comment les hommes voient le sexe, sans jamais oser le demander, vous pouvez désormais le découvrir avec Sur leurs lèvres. Le podcast réuni quatre hommes hétéros qui racontent leurs visions de la sexualité féminine et leurs expériences, concluantes ou non. La rédactrice en chef de Cheek Magazine, Julia Tissier, rassemble dans ce format produit par Radio Nova des témoignages crus, dans une atmosphère intimiste et sans tabou.

Pour les plus aventureux, les podcasts d'Anouk Perry emmènent l'auditeur à la rencontre du sexe non censuré. Un format qui vous prend par la main, pour parler de toutes les sexualités, découvrir les lieux dédiés à l'érotisme, évoquer des scènes impudiques, et raconter des anecdotes intimes sur des pratiques encore taboues, comme le sexe en réunion.

POUR SE «DILATER LES MEMBRANES»

Apporter un peu de folie dans votre quotidien, c'est le but de Riviera Détente. Tous les quinze jours, Henry Michel et Patrick Patrick offrent une à deux heures de discussions spontanées, d'improvisations humoristiques, le tout au service de la détente. L'idéal étant de les écouter dans l'ordre, vous allez avoir tout l'été pour binger et rattraper votre retard (41 épisodes, quand même).

A écouter un cocktail à la main, au bord d'une piscine ensoleillée, (de préférence) sur la côte d'Azur.