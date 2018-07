Cinéma : «Bajirao Mastani», le film culte indien sur les écrans français

Le réalisateur indien Sanjay Leela Bhansali revient en France avec un film historique épique sorti il y a trois ans dans son pays d’origine. Une œuvre récompensée par de nombreux prix.

Après des longs-métrages tels que «Devdas» (2002), «Black» (2005) ou «Guzaarish» (2010), le cinéasté né à Mumbai signe l’adaptation du roman «Raau» de Nagnath S. Inamdar, paru en 1972.

L’histoire relate l’existence du peshwa (équivalent du Premier ministre en Inde, ndlr), Bajirao I, au 18e siècle. Après sa nomination, celui-ci tombe amoureux, quelques années plus tard, de Mastani, la fille du roi rajpoute hindou Chhatrasal et de son épouse musulmane perse Ruhani Bai. En pleine lutte contre l’empire moghol, l’homme se retrouve tiraillée entre sa maîtresse et sa femme légitime.

Ce divertissement haut en couleurs, qui porte un message de tolérance en matière de religion, réunit au casting Ranveer Singh, Deepika Padukone, ainsi que Priyanka Chopra. Le film qui a reçu en Inde neuf Filmfare Awards en 2016, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, est attendu dans les salles françaises le 25 juillet 2018. Une bonne idée de sorties pendant les vacances estivales.