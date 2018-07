Kristen Stewart rejoint le casting du nouveau Charlie’s Angels

Le nouveau trio d’actrices reprendra les rôles des héroïnes explosives jadis tenus par Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu dans la saga cinématographique sortie dans les années 2000 d’après la série télé culte.

Le reboot 2019 sera réalisé par Elizabeth Banks. L’actrice, passée derrière la caméra en 2015 avec Pitch Perfect 2, incarnera d’ailleurs un des personnages phares, féminisé pour l’occasion, puisqu’elle sera Bosley, le contact donneur d’ordre envoyé par l’agence du mystérieux Charlie Townsend.

«Charlie et ses drôles de dames, pour moi, est l’une des sagas originales qui célèbrent l’émancipation des femmes depuis ses débuts dans les années 1970, s’enthousiasme la cinéaste. Ce film honore l’héritage de Charles Townsend et son agence tout en introduisant une nouvelle ère d'Anges.»

Interrogée par Entertainment Tonight en février dernier, Kristen Stewart se réjouissait de voir la bande de filles faire son retour à l’ère du mouvement #MeToo « ce serait parfait qu’il sorte maintenant. Nous serons toutes ensembles, fortes. »

The #CharliesAngels reboot – starring @NaomiScott, @ellabalinska and Kristen Stewart – takes the detective agency premise of the original television series and turn-of-the new century movies and takes it global https://t.co/bd8tb0ucH9

— Hollywood Reporter (@THR) 27 juillet 2018