Les 10 photographes à suivre sur Instagram

Des clichés réalistes, décalés ou bien complétement surnaturels, portraits ou paysages urbains, pris à l'argentique ou sur un smartphone : Sur Instagram, le réseau social dédié à la photo, pionniers du 8e art ou autodidactes profitent de cet espace pour partager leurs photos et leur univers singulier.

S'informer avec Steve McCurry

Connu pour son portrait emblématique de la jeune fille afghane aux yeux verts, Steve McCurry, 68 ans, est une figure mythique du photojournalisme.

Photographe star de l'agence Magnum depuis 1986, son objectif se concentre sur les regards vibrants et l'impact humain des zones de conflits, travaux pour lesquels il remporte de nombreux prix au fil de sa carrière. Asie du sud-est, Cuba, Inde : des photos intenses aux couleurs vibrantes à (re)découvrir sur Instagram.

rire, beaucoup, avec CHARLOTTE ABRAMOW

La jeune photographe belge dévoile un univers ingénu aux couleurs pop. Proche de la chanteuse Angèle ou de la mannequin-artiste Claire Laffut, Charlotte Abramow sublime ses «muses», comme elle aime à les nommer, dans des univers décalés et des scènes improbables.

Egalement vidéaste, elle a réalisé les clips «La loi de Murphy» et «Je veux tes yeux», les deux premiers morceaux d'Angèle ainsi que celui «officiel» du morceau de Georges Brassens, «Les Passantes», plus de trente ans après la mort du chanteur, à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

(Re)découvrir Paris avec Vutheara Kham

Les terrasses de café, les avenues, les quais de Seine : ce qu'il y a de plus commun à Paris, VuTheara Kham le sublime. Jouant avec les paysages urbains et la lumière, le photographe franco-cambodgien s'est fait connaitre sur le réseau social en capturant son quotidien, dans des clichés vivants aux couleurs chaleureuses.

Considéré comme le premier instagrameur de France, avec plus d'un million d'abonnés, il a également immortalisé dans de sublimes photographies ses détours au Cambodge.

Vivre en noir et blanc avec Nikos Aliagas

Et oui, vous avez bien lu. Nikos Aliagas, présentateur vedette du petit écran français, est également connu pour ses talents de photographe.

Avec une obsession singulière pour les mains et sa Grèce natale, le quarantenaire capture personnalités et vedettes - avec, ces derniers temps, une affection particulière pour les joueurs de l'équipe de France de football - et ce, toujours en noir et blanc.

PRENDRE DE LA HAUTEUR AVEC DEMAS RUSLI

Symétrie parfaite, prises de vue vertigineuses et perspectives infinies, Demas Rusli a le don pour nous faire rêver avec des paysages presque surnaturels.

À travers ses clichés oniriques, l'architecte de formation se joue de la géométrie urbaine et des lumières de la nuit pour nous embarquer très haut.

Voir les femmes autrement avec Peter Lindberg

Clichés vintage ou visages d'aujourd'hui, le très prisé photographe de mode allemand, Peter Lindbergh, 73 ans, inonde son compte de ses portraits noirs et blancs, en grande majorité de sujets féminins.

Au fil du scroll, le portrait d'une femme forte et libre sublimé par l'œil de ce pionnier de la photographie se dessine, à l'image des clichés de Kate Moss, Naomi Campbell ou Linda Evangelista, les «supermodèles» des années 1990.

Danser avec Little Shao

Passionné depuis toujours par la danse, le break dance et le monde du hip-hop, Little Shao sublime les mouvements dans des clichés acrobatiques et lumineux. De son vrai nom Thinh Souvannarath, cet autodidacte d'origine vietnamienne s'est construit une renommée en mettant en scène la culture urbaine.

Il travaille aujourd'hui avec des pointures, parcourant le monde pour shooter des pointures de la scène artistique, comme Misty Copeland, la soliste de l'American Ballet ou les danseurs de la compagnie Alvin Ailey.

Tirer le portrait avec Julien Mignot

Parmi les plus beaux clichés d'acteurs, écrivains, chanteurs de la presse française, on retrouve fréquemment la signature de Julien Mignot.

Pour ne citer qu'eux, les dernières publications de ce photographe de 36 ans subliment Tahar Rahim, Laetitia Casta, Charlotte Gainsbourg ou encore Léa Seydoux dans d'intenses portraits, sa spécialité, réalisés pour Le Monde, Libération ou Télérama.

FAIRE LE TOUR DU MONDE AVEC LEBACKPACKER

Ils ont entre 25 et 30 ans et ont décidé de tout lâcher pour voyager. Johan Lolos fait parti de ces «digital nomads». Un baroudeur devenu photographe, parcourant le monde à la recherche de paysages à couper le souffle.

Norvège, Namibie, Méditerranée, Australie : ses clichés sont autant de cartes postales qui font rêver même les plus sédentaires. Aujourd'hui influenceur, près de 465 000 followers suivent ses aventures sur Instagram.

S'INTERROGER AVEC OLIVIA LOCHER

Coloré mais pas naïf. La photographe américaine Olivia Locher joue à la manière des artistes pop art avec les objets qui composent le quotidien. En 2013, sa série I Fought The Law s'inspire et se moque des lois absurdes édictées par les Etats américains.

Saviez-vous qu'il était interdit en Californie de faire du vélo dans une piscine ou de porter un cône glacé dans sa poche arrière dans l'Alabama ?