Quels spectacles d'Avignon voir dans votre ville la saison prochaine ?

Les spectacles lancés au festival d'Avignon, en été, tournent ensuite à travers la France. Petite sélection des pièces, ballets ou concerts à voir près de chez vous.

À annecy (74)

- Le 29 octobre au Bonlieu : «Saison sèche» de Phia Ménard. Une performance féministe empruntant à la danse et aux arts plastiques.

- Les 4 et 5 décembre 2018 au Bonlieu : «Romances Inciertos, un autre Orlando», de François Chaignaud et Nino Laisné. Un spectacle chanté et dansé qui revisite les figures androgynes de la culture populaire espagnole.

- Le 11 janvier au Bonlieu : «Le Cri du Caire» d'Abdullah Miniawy. Une expérience musicale et poétique mêlant influence rock et tradition soufie.

- Le 19 janvier au Bonlieu : «Joueurs, Mao II, Les Noms», de Julien Gosselin. Un spectacle sur le terrorisme créé à partir des romans de Don DeLillo.

À Arles (13)

- Le 29 mars au Théâtre d'Arles : «Ovni(s)» du collectif ildi ! eldi. Un enchaînement de prises de parole sur la rencontre avec un extra-terrestre.

À aubervilliers (93)

- Du 12 au 21 mars 2019 à la Commune d'Aubervilliers : «Ahmed revient», de Didier Gallas. Une farce philosophique sur notre monde saturé d'information.

À bourges (18)

- Le 31 janvier à la Maison de la Culture de Bourges : «Le Cri du Caire» d'Abdullah Miniawy. Une expérience musicale et poétique mêlant influence rock et tradition soufie.

À brest (53)

- Le 1er décembre 2018 au Quartz : «Romances Inciertos, un autre Orlando», de François Chaignaud et Nino Laisné. Un spectacle chanté et dansé qui revisite les figures androgynes de la culture populaire espagnole.

- Le 16 mars 2019 au Quartz : «Joueurs, Mao II, Les Noms», de Julien Gosselin. Un spectacle sur le terrorisme créé à partir des romans de Don DeLillo.

- Les 20 et 21 mars 2019 au Quartz : «Le grand théâtre d'Oklahoma», de Madeleine Jouarn et Jean-François Auguste. Un spectacle interprété par des acteurs handicapés à partir des derniers écrits de Kafka.

À caen (14)

- Les 15 et 16 novembre 2018 à la Comédie de Caen : «Arctique», d'Anne-Cécile Vandalem. L'histoire d'une expédition piégée par les dérives climatiques du grand nord.

À gennevilliers (92)

- Du 18 au 22 février 2019 au T2G :«Iphigénie» de Chloé Dabert. Le dilemme antique d'un roi face au sacrifice de sa fille, demandé par les dieux.

au Havre (76)

- Les 7 et 8 novembre 2018 au Volcan : «Arctique», d'Anne-Cécile Vandalem. L'histoire d'une expédition piégée par les dérives climatiques du grand nord.

À ivry (94)

- Du 14 au 25 janvier 2019 à La Fabrique : «Certaines n'avaient jamais vu la mer», de Richard Brunel. Un spectacle sur les milliers de Japonaises parties pour les États-Unis au début des années 1920.

À lille (59)

- Du 14 au 20 novembre 2018 au Théâtre du Nord : «Joueurs, Mao II, Les Noms», de Julien Gosselin. Un spectacle sur le terrorisme créé à partir des romans de Don DeLillo.

- Les 7 et 8 mars 2019 au Grand Bleu : «Léonie et Noélie» de Karelle Prugnaud. Une pièce jeune public sur deux jumelles refusant d'être séparées.

- Du 24 au 28 avril 2019 au Théâtre du Nord : «Thyeste», de Thomas Jolly. Une tragédie sauvage sur l'effondrement de l'humanité.

À lyon (69)

- Du 8 au 11 janvier 2019 au Théâtre des Célestins : «Arctique», d'Anne-Cécile Vandalem. L'histoire d'une expédition piégée par les dérives climatiques du grand nord.

À malakoff (92)

Le 5 octobre 2018 au Théâtre 71 : «Le Cri du Caire» d'Abdullah Miniawy. Une expérience musicale et poétique mêlant influence rock et tradition soufie.

À marseille (13)

- Le 13 novembre aux Rencontres à l'Échelle : «Il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète», de Gurshad Shaheman. Un spectacle construit à partir de récits d'exilés.

- Du 28 février au 2 mars à La Criée : «Saison sèche» de Phia Ménard. Une performance féministe empruntant à la danse et aux arts plastiques.

- Du 28 au 30 mars à La Criée : «Thyeste», de Thomas Jolly. Une tragédie sauvage sur l'effondrement de l'humanité.

À Paris (75)

- Du 9 au 11 octobre 2018 au Théâtre national de Chaillot : «Grito Pelao», de Rocio Molina. Un spectacle dansé et chanté sur la maternité et la filiation.

- Du 26 novembre au 1er décembre 2018 à La Villette : «Thyeste», de Thomas Jolly. Une tragédie sauvage sur l'effondrement de l'humanité.

- Du 4 au 10 février 2019 au Théâtre de la Bastille : «Trans (Més Enlla)», de Didier Ruiz. Un spectacle-documentaire qui libère la parole sur le genre.

- Du 14 au 23 mars 2019 au Théâtre de la Ville : «Au-delà de la forêt, le monde», d'Inès Barahona et et Miguel Fragata. Un conte initiatique sur les réfugiés à voir avec les enfants.

- Les 12 et 13 avril 2019 à La Villette : «Kreatur», de Sasha Waltz. Un ballet contemporain virtuose au décor minimaliste.

À Reims (51)

- Du 2 au 25 avril 2019 à la Comédie de Reims : «Ahmed revient», de Didier Gallas. Une farce philosophique sur notre monde saturé d'information.

- Le 13 juin 2019 au Manège : «Romances Inciertos, un autre Orlando», de François Chaignaud et Nino Laisné. Un spectacle chanté et dansé qui revisite les figures androgynes de la culture populaire espagnole.

À rungis (94)

- Les 28 et 29 mars 2019 au Théâtre de Rungis : «Ahmed revient», de Didier Gallas. Une farce philosophique sur notre monde saturé d'information.

À Saint-denis (93)

- Le 8 décembre 2018 au Festival Africolor : «Lemma», de Souad Asla. Un spectacle de musique traditionnelle saharienne.

À saint-etienne (42)

- Les 14 et 15 février 2019 à la Comédie de Saint-Etienne : «Arctique», d'Anne-Cécile Vandalem. L'histoire d'une expédition piégée par les dérives climatiques du grand nord.

À toulouse (31)

- Les 15 et 16 novembre 2018 au Mixart Myrys : «Méduse» des Bâtards dorés. Le procès imaginaire du naufrage de la Méduse, en 1816.

- Du 16 au 19 avril 2019 au TNT : «Iphigénie» de Chloé Dabert. Le dilemme antique d'un roi face au sacrifice de sa fille demandé par les dieux.