Disney accusé d’avoir éclairci la peau de deux princesses dans son prochain dessin animé

Le prochain dessin animé de Disney, la suite des «Mondes de Ralph» est très attendu, mais une polémique est née d’une photo récemment publiée par la presse américaine.

Cette image, publiée par le magazine américain «Entertainment Weekly», montre ainsi différentes princesses issues de l'univers Disney confortablement installées dans un salon.

Une image censée attiser la curiosité et l’impatience des fans, mais qui a finalement eu l’effet inverse, de nombreux internautes dénonçant, sur les réseaux sociaux, le changement physique de certaines héroïnes.

Selon eux, la couleur de peau de certaines d’entre elles a ainsi été modifiée. C’est notamment le cas de Tiana, héroïne du film «La princesse et la grenouille», dont le teint ainsi que la couleur des cheveux ont été éclaircis.

Je vois la moitié de ma TL s'extasier sur les images, ok les tenues sonnt sympas, mais y'a quand même un sacré syndrome du visage identique. Et Tiana qui a les cheveux et la peau plus claire que dans son film, les lèvres plus minces, le nez plus fin, ils l'ont caucasiané à mort. https://t.co/gdoN7ZdHSw — Noel Skum (@Phartonium) 10 août 2018

On en parle de Tiana qui :



1) a la peau plus claire que dans le premier trailer



2) a des traits plus européens (non mais sérieux, comparez son nez dans les deux bande-annonce)



3) j'ose même pas commenter ses pseudo cheveux afro https://t.co/bgpZykBIzQ — Lydie (@bibliofeel_) 11 août 2018

I’m extremely confused as to who this is... was Princess Tiana’s skin tone and dark hair too hard to digitalize? pic.twitter.com/M2f30gjiBR — Lauren (@lolobaybee_) 10 août 2018

Pocahontas, iconique héroïne du film éponyme a visiblement subi la même transformation, plusieurs internautes notant ainsi que sa peau a été éclaircie, et qu’elle présente désormais des traits «caucasiens».

NON JSUIS PAS D’ACCORD AVEC POCAHONTAS Pq elle est aussi claire de peau ?? Elle a les traits caucasiens on dirait elle s’appelle Sophie et elle va en vac en Normandie https://t.co/AUFMSXDA8I — Hoerreur (@Queen_Bxxch) 10 août 2018

Ce n’est pas la première fois que Disney est accusé de cette pratique, appelée le «colorisme». Ainsi en décembre dernier, le Sunday Times avait révélé que certains figurants blancs avaient été maquillés durant le tournage du remake d’«Aladdin» afin de présenter une peau plus foncée. À l’époque, l’entreprise avait indiqué avoir des difficultés à trouver un acteur présentant des traits physiques assez proches du héros du dessin animé.