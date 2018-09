Disney dévoile la bande-annonce de «Casse-Noisette», son prochain film

«Casse-Noisette et les Quatre Royaumes», le prochain film live de Disney, se dévoile dans une bande-annonce haute en couleurs.

Tiré du conte allemand «Casse-Noisette et le Roi des souris» et inspiré par le célèbre opéra de Tchaïkovski, le long-métrage en live action suit les aventures de Clara dans un monde mystérieux et chatoyant. Elle y fera de nombreuses rencontres, découvrira les trois premiers Royaumes - celui des Flocons, des Fleurs et des Friandises -, plutôt accueillants. Mais elle devra aussi affronter Mère Ginger, le personnage maléfique, qui vit dans le quatrième Royaume.

Au casting de ce film qui mêle fantastique, aventure et conte de fée, on trouve Mackenzie Foy dans le rôle principal, accompagnée de Keira Knightley en Fée Dragée, Helen Mirren en Mère Ginger ou Morgan Freeman, dans le rôle du parrain de Clara.

Après l'adaptation en live de ses plus célèbres films d'animation, tels «Alice au pays des merveilles» (2010), «Cendrillon» (2015), «Le livre de la jungle» (2016) ou encore «La Belle et la Bête» (2017), Disney confirme sa stratégie en proposant des longs-métrages plus adultes. Mais avec «Casse-Noisette», il y a une nuance de taille. En effet, cette histoire n'a jamais été adaptée dans un dessin animé Disney et c'est donc dans l'inconnu que les spectateurs vont plonger.

Que les fans se rassurent, d'autres adaptations de hits sont dans les cartons, et pas des moindres.

«Le retour de Mary Poppins» est programmé pour le 19 décembre et le «Dumbo» de Tim Burton , qui a l'air splendide, est prévu pour le 29 mars 2019. Avant le débarquement d'un mastodonte, «Le Roi Lion», quelques mois plus tard.