Pourquoi a-t-on du mal à rouvrir le réfrigérateur ?

Après avoir fermé la porte de son réfrigérateur, il est souvent très dur de la rouvrir pendant plusieurs secondes. Un phénomène dû à ­«l’effet ventouse».

Lorsqu’on ouvre ­l’appareil, l’air ambiant qui y entre se refroidit rapidement une fois à l’intérieur. Conséquence : il se contracte et prend moins de place, ce qui provoque une brusque baisse de pression dans le réfrigérateur.

Cette ­dernière y est ainsi inférieure à celle de l’air extérieur, et une aspiration se produit. Et plus la différence de température est importante, plus le phénomène s’accentue, en particulier l’été.

Mais comme les joints de la machine ne sont jamais totalement étanches, un filet d’air continue à ­circuler entre l’intérieur et l’extérieur. Cela atténue donc progressivement la différence de pressions, jusqu’à ce qu’elles reviennent à l’équilibre. On peut alors de nouveau ouvrir la porte normalement.