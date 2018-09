Son chauffeur Uber trop ivre, il prend le volant

Alors qu’il venait d’atterrir à l’aéroport de Bengaluru, Surya Organti a sollicité les services de la firme américaine. Mais lorsqu’il s’est présenté à lui, le chauffeur, qui ne correspondait pas à celui affiché sur l’application, montrait des signes d’une absorption excessive d’alcool.

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.



You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM

— Surya Oruganti (@suryaoruganti) 9 septembre 2018