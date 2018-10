Les 5 nouvelles séries d’Amazon Prime Video à ne pas manquer

La plateforme de vidéo à la demande Amazon Prime Video multiplie les projets de contenus originaux avec, notamment, de nouvelles séries qui ne manquent pas d’ambition.

Avec un investissement chiffré à 5 milliards de dollars – soit environ 4,34 milliards d’euros – dans les contenus originaux cette année selon l’analyste de JP Morgan Douglas Anmuth, Amazon Prime Video souhaite proposer à ses abonnés toujours plus de programmes originaux de qualité. Lors d’une récente présentation de sa nouvelle offre à Londres, la plateforme de streaming a dévoilé plusieurs séries à venir, ou en cours de développement, particulièrement ambitieuses en présence de stars de premier plan. Et voici les cinq séries qui devraient retenir l’attention des téléspectateurs.

The Romanoffs

Créée et pilotée par Matthew Weiner, le créateur de « Mad Men », « The Romanoffs » est une anthologie composée de huit épisodes indépendants les uns des autres. Leur seul point commun ? Un ou plusieurs personnages se croient liés, d’une manière ou d’une autre, à la fameuse dynastie impériale russe. Le casting est impressionnant – Isabelle Hupert, Christina Hendricks, Aaron Eckart, Louise Bourgoin – et chaque épisode possède son propre genre, alternant entre la comédie et le thriller pur.

La série est disponible depuis le 12 octobre.

Homecoming

Adaptatée d’un podcast, et pilotée par Sam Esmail (Mr Robot), « Homecoming » marque la première apparition de Julia Roberts dans une série télévisée. L’histoire suit Heidi Bergman, une travailleuse sociale travaillant pour le compte d’une société en lien avec le gouvernement en charge d’aider les soldats de retour de mission à se réinsérer dans société, jusqu’au jour où elle décide de tout arrêter. Quatre ans plus tard, de retour dans sa ville natale où elle est devenue serveuse, elle reçoit la visite d’un enquêteur du Département de la Défense cherchant à en connaître plus sur ses anciennes fonctions et les circonstances de son départ.

Thriller psychologique accrocheur, bien qu’un peu déroutant par moment, « Homecoming » voit Julia Roberts se dédoubler à l’écran de manière étonnante. « D’une certaine façon, je joue deux personnages », explique-t-elle. Déjà prolongée pour une saison 2, la série et ses dix épisodes se dévoileront le 2 novembre prochain.

Deutsch-les-Landes

Fiction originale française, « Deutsch-les-landes » est une comédie portée à l’écran par Marie-Anne Chazel, Sylvie Testud et Roxane Duran. Elle transporte les téléspectateurs à Jiscalosse, village fictif de Landes, où madame le Maire doit trouver une solution face à la faillite qui menace sa commune. Pour injecter de l’argent dans l’économie locale, elle accepte de vendre une partie de la ville à un entrepreneur allemand originaire de Bavière qui est tombé amoureux de la région. Ce dirigeant d’une entreprise de design automobile décide d’y installer son entreprise... et l’intégralité de ses salariés. Et forcément, la cohabitation s’annonce compliquée.

Déclinée en dix épisodes de 26 minutes, « Deutsch-les-Landes » ambitionne de se jouer des clichés franco-allemands à grand renfort de situations cocasses et de dialogues hilarants. Attendue fin novembre sur Amazon Prime Video.

Good Omens

Nouvelle série adaptée d’un roman de Neil Gaiman – qui a signé un contrat d’exclusivité avec la plateforme – « Good Omens » voit un ange et un démon devenu amis décider d’associer leurs forces à l’approche de l’Apocalypse, afin d’empêcher la destruction de la vie sur Terre. La raison ? A force de vivre au contact des humains, ils se sont attachés à eux. Pour éviter le jugement dernier, et la guerre qui se prépare, ceux qui sont les représentants de Dieu et de Satan sur Terre doivent garder un oeil sur l’Antéchrist, qui n’est autre que le fils d’un diplomate américain vivant en Grande-Bretagne.

David Tennant, Michael Sheen, Miranda Richardson et John Hamm composent le casting de cette série déjantée à l’humour ravageur. Diffusion prévue en 2019.

Carnival Row

Série fantastique pilotée par René Echevarria, « Carnival Row » se déroule dans un monde punk post-victorien, dans une ville où des créatures fantastiques sont contraintes de trouver refuge en raison de la guerre qui ravage leurs contrées. Une immigration massive que certains ne voient pas d’un très bon œil. Au même moment, un inspecteur de police mène l’enquête sur une série de meurtres qui fragilisent la paix déjà fragile qui règne dans la cité.

Orlando Bloom, qui incarnera l’inspecteur Rycroft Philostrate, et Cara Delevingne, qui sera une fée, partagent l’affiche de cette série remplie de personnages fantastiques. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.