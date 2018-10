Bernard Le Coq explique pourquoi Une famille formidable s'arrête

Les téléspectateurs de TF1 ont appris la nouvelle samedi soir avec une bande-annonce diffusée au cours de Danse avec les stars. La prochaine saison d’Une famille formidable sera «l’ultime» a-t-il ainsi été annoncé.

Star de la célèbre comédie familiale, Bernard Le Coq n’envisageait pas de poursuivre sans le créateur de la série, décédé en avril dernier.

Très affecté par la disparition de Joël Santoni, l’acteur a expliqué son choix au Parisien. «C'était un frère, c'est une perte terrible. Je ne peux pas me remettre de cela en me disant que l'on va faire une espèce de suite ou d'ersatz de quelque chose qui était à lui (...) A un moment il faut pouvoir donner à cette aventure une belle fin dit-il, assurant mesurer l’importance de son choix.

«C’est une décision lourde de certaines conséquences, d’abord pour moi. Cela me tenait très à cœur, la série m’a donné beaucoup de popularité, de confort matériel. Elle s’arrête et cela va être plus compliqué», confie-t-il, «mais il y a un moment chez moi où l’affect l’emporte sur tous les discours et les calculs. Je ne peux rien vous dire d’autre excepté que je ne peux plus imaginer faire Une famille formidable sans Joël». Il assure par ailleurs que son amitié avec Anny Duperey «va se poursuivre comme avec les mouflets avec qui des liens très forts se sont créés».

De son côté, la co-star du show de TF1 a fait savoir qu’elle trouvait «impensable» de continuer la série sans Bernard Le Coq, précisant au passage regretter le rythme «insoutenable» que leur avait imposé la chaîne. «Au lieu de faire une série tous les deux ou trois ans, ce qui nous permettait de nous renouveler un peu, de vieillir un peu, de trouver des sujets, l'impératif de TF1 a été : tous les ans ou rien. (...) Par respect pour notre public, on ne pouvait pas continuer comme ça.»

Anny Duperey n’exclut cependant pas une suite pour Une famille formidable, dans quelques années. «Nous sommes une troupe, j’espère que nous ferons un film ou une série sur ce qu’ils sont devenus (...) Je ne pense pas que la série va vieillir ou se démoder, elle est intemporelle», indique-t-elle, tout en précisant avoir eu du mal avec le sort réservé à son personnage dans la dernière saison.

Créée en septembre 1992, Une famille formidable va donc tirer sa révérence après vingt-six ans de diffusion et quinze saisons très appréciées par le public qui a vu ses personnages grandir et vieillir avec lui. «Quelle tristesse d'apprendre la fin d'Une famille formidable», «C'est un peu comme si on perdait un bout de notre famille»... ont témoigné des fans qui suivront à coup sûr avec un petit pincement au coeur les derniers épisodes (6x52 minutes) que TF1 dévoilera prochainement.