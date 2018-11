Les Spice Girls annoncent leur retour

Melanie Brown, Emma Burton, Geri Horner et Melanie Chisholm, les quatres autres membres du groupe original, seront toutefois bien présentes.

Elle ont révéler ce lundi davantage de détails sur cette reformation.

Les billets pour ce qui est annoncé comme une tournée mondiale seront en vente dès ce vendredi matin.

Viva 4 Ever! The Spice Girls are back! Announcement expected at 3pm (UK time) #spicegirls #reunion pic.twitter.com/YWemPrL3Uk

— Spice Girls Net (@spicegirlsnow) 5 novembre 2018